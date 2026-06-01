Pas a pas i a ritme del veterà titular del Tribunal Central d’Instància de l’Audiència Nacional número 5, Santiago Pedraz, comença a permetre als imputats tenir accésa part de les actuacions en el cas Leire, que investiga la suposada clavaguera del PSOE. En una breu interlocutòria, a la de dues pàgines i a la que ha tingut accés El Món, ha ordenat aixecar “de manera parcial” el secret d’actuacions. El cas investiga una trama coordinada per l’exsecretari d’organització del PSOE, Santos Cerdan, i Leire Díez, a través de la qual buscaven informació per torpedinar investigacions obertes contra el partit, els seus dirigents, el govern espanyol, Pedro Sánchez i el seu entorn.
El magistrat detalla que han portat a terme la majoria de les diligències per bastir el cas. Ara bé, manté el secret per a una peça separada durant un mes, a la qual només tindrà accés el ministeri fiscal, per no perjudicar les investigacions. El cas es dirigeix contra Díez i contra l’exsecretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán, per presumptes delictes d’organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni. De fet, algunes fonts del cas asseguren que Pedraz, un cop acabi les diligències pendents, podria arribar a imputar el PSOE com a formació. La setmana passada el jutge va ordenar l’entrada i escorcoll a la seu estatal del partit al carrer Ferraz de Madrid.
“Una investigació adient”
D’aquesta manera el jutge inicia els procediments per posar els expedients a disposició de les parts implicades, “per tal de permetre una investigació adient en l’exercici del seu dret a la defensa”. Pedraz va assumir la investigació el desembre de 2025 després de la detenció de Díez, de l’expresident de la SEPI Vicente Fernández, i de l’empresari i director de Servinabar Antxon Alonso, vinculat a Cerdán. La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil sospita que Díez, Fernández i Alonso van rebre 700.000 euros en comissions “per implicar empreses públiques i entitats dependents de la SEPI en les seves operacions” en un total de cinc transaccions sota sospita.