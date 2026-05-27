Més benzina als diferents incendis que assetgen el PSOE i Pedro Sánchez. Aquest dimecres la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil s’ha personat la seu central del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, segons ha avançat El Confidencial. Una entrada i escorcoll que té l’origen en una investigació del Tribunal Central d’Instància número cinc de l’Audiència Nacional, sobre un pressumpte finançament il·legal de la formació socialista arran del cas de Leire Díaz, coneguda com la “fontanera del PSOE”, pel cas Hirurok, sobre una trama de comissions a través d’empreses de la Societat Espanyola de Participacions Industrials (SEPI) així com informacions derivades del cas Mascaretes. De fet, seria una peça separada oberta pel jutge Santiago Pedraz.
Segons les primeres informacions, la investigació se centraria en una presumpta operativa per ingressar diners d’origen irregular a la comptabilitat del PSOE al marge dels controls oficials del Tribunal de Comptes. Els investigadors busquen ara documents, arxius informàtics i material comptable relacionat amb aquesta presumpta “caixa B” dels socialistes. Un fet que des de la formació sempre han negat rotundament. De fet, el cas Mascaretes pel qual va ser processat el ministre de Transports José Luis Ábalos, va apuntar aquesta tesi a través dels pagaments en metàl·lic que es feien en sobres a la seu.
Diversos investigats
Així mateix, els agents de la UCO investigarien diversos domicilis i immobles vinculats a càrrecs socialistes com ara Santos Cerdán, l’exsecretari d’organització del PSOE, i Gaspar Zarrías, un antic líder del Partit Socialista a Andalusia. El jutge també considera la implicació d’Ana María Fuentes Pacheco, la directora de la Secretaria d’Organització del PSOE, com a mínim com a còmplice, en la comissió dels delictes de falsificació de document mercantil mitjançant l’emissió de factures falses.
La causa és per delictes relacionats amb organitzacions criminals, múltiples càrrecs de suborn, revelació de secrets, incitació a donar falses declaracions, acusació falsa, falsificació de documents comercials, abús d’autoritat, tràfic d’influències i delictes contra les institucions de l’Estat. El procediment també implica l’empresari Javier Pérez Dolset, de qui també s’hauria escorcollat el domicili. La petició de l’escorcoll compta amb el suport de la fiscalia anticorrupció. El jutge també hauria imputat els advocats Jacobo Teijelo i Ismael Oliver per delictes de revelació de secrets. També, l’UCO ha entrat a la seu de la Direcció General de la Guàrdia Civil per reclamar els expedients dels agents de l’institut armat oberts per investigar el PSOE.
Investigació amb al SEPI de rerefons
Segons la informació publicada per ‘El Confidencial’, els agents sospiten que dirigents de la cúpula socialista haurien participat “activament en l’ocultació de diners presumptament il·legals”. La investigació assenyala que la formació hauria maniobrat per afrontar amb diners d’origen opac el finançament de les campanyes electorals amb més pressupost del declarat formalment.
L’operatiu arriba després de mesos d’investigacions reservades sobre moviments bancaris, missatges i comunicacions intervingudes a persones de l’entorn del cas Koldo. Part de les sospites van sorgir arran de converses confiscades a l’exassessor ministerial Koldo García, en què es feia referència a pagaments en efectiu i lliuraments de sobres amb diners a la seu de Ferraz.
La investigació gravitava sobre possibles delictes de frau, malversació, falsedat documental, tràfic d’influències i prevaricació relacionats amb adjudicacions públiques. Leire Díez, que havia treballat en empreses públiques com Enusa i Correus, ja estava investigada en una altra causa judicial per presumptes maniobres per obtenir informació comprometedora sobre comandaments de la UCO i membres de la Fiscalia Anticorrupció.
