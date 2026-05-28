El PSOE pateix un incendi de grans dimensions després de l’esclat dels casos de corrupció pel cas Ábalos, el cas Plus Ultra i les noves informacions al voltant de l’expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Una concatenació d’escàndols els quals han fet que el PSC s’hagi afanyat a desmarcar-se del ‘germà gran’ i han assegurat que el PSC i el PSOE són partits “diferents”. El diputat dels socialistes al Congrés José Zaragoza ha assenyalat que són partits diferents “amb NIF diferents” i ha defensat la independència dels socialistes catalans envers els socialistes espanyols.
De fet, Zaragoza ha destacat que ell és membre del PSC i no del PSOE tot i que ha admès que hi ha “una relació molt bona de col·laboració” entre els dos partits, però s’ha afanyat a remarcar que, “el secretari d’organització del PSOE no té cap autoritat sobre el PSC i a la inversa”. En una entrevista feta a Catalunya Ràdio i recollida per l’ACN el diputat socialista ha volgut distanciar-se dels casos de corrupció del PSOE tot i que si ha donat la cara per Zapatero, de qui ha assegurat que és una “persona honesta”. “És la meva opinió personal”, ha afegit Zaragoza.
José Zaragoza defensa l’honestedat del PSOE
En la mateixa entrevista a la ràdio catalana el diputat socialista ha sortit en defensa de l’honestedat del PSOE després que la Guàrdia Civil registrés la seu del carrer Ferraz durant més de 12 hores. Zaragoza ha assenyalat que els socialistes sempre s’han mostrat partidaris de col·laborar amb la justícia per evitar la “degradació” de les institucions davant l’opinió pública. El diputat socialista ha assegurat que al contrari del que fan a l’oposició partits com el PP des del PSOE actuen amb “contundència” davant dels casos de corrupció i destaca que “un jutge ha demanat una informació i se li ha facilitat. Tan senzill com això”. A més Zaragoza ha carregat contra el PP, ja que ha assegurat que van bloquejar la llei per regular els lobbies emmarcada dins de les mesures de regeneració impulsades per Sánchez.