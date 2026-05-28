El PSOE sufre un incendio de grandes dimensiones tras el estallido de los casos de corrupción por el caso Ábalos, el caso Plus Ultra y las nuevas informaciones alrededor del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Una concatenación de escándalos que han hecho que el PSC se haya apresurado a desmarcarse del ‘hermano mayor’ y han asegurado que el PSC y el PSOE son partidos «diferentes». El diputado de los socialistas en el Congreso José Zaragoza ha señalado que son partidos diferentes «con NIF diferentes» y ha defendido la independencia de los socialistas catalanes respecto a los socialistas españoles.

De hecho, Zaragoza ha destacado que él es miembro del PSC y no del PSOE aunque ha admitido que hay «una relación muy buena de colaboración» entre los dos partidos, pero se ha apresurado a remarcar que, «el secretario de organización del PSOE no tiene ninguna autoridad sobre el PSC y viceversa». En una entrevista realizada en Catalunya Ràdio y recogida por la ACN el diputado socialista ha querido distanciarse de los casos de corrupción del PSOE aunque sí ha dado la cara por Zapatero, de quien ha asegurado que es una «persona honesta». «Es mi opinión personal», ha añadido Zaragoza.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López (i) y el diputado del PSOE José Zaragoza / EUropa Press

José Zaragoza defiende la honestidad del PSOE

En la misma entrevista en la radio catalana el diputado socialista ha salido en defensa de la honestidad del PSOE después de que la Guardia Civil registrase la sede de la calle Ferraz durante más de 12 horas. Zaragoza ha señalado que los socialistas siempre se han mostrado partidarios de colaborar con la justicia para evitar la «degradación» de las instituciones ante la opinión pública. El diputado socialista ha asegurado que al contrario de lo que hacen en la oposición partidos como el PP desde el PSOE actúan con «contundencia» ante los casos de corrupción y destaca que «un juez ha pedido una información y se le ha facilitado. Tan sencillo como eso». Además, Zaragoza ha cargado contra el PP, ya que ha asegurado que bloquearon la ley para regular los lobbies enmarcada dentro de las medidas de regeneración impulsadas por Sánchez.