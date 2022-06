Tania Medina parla de les seqüeles que arrossega des de ‘Supervivientes’

Supervivientes posa a prova els concursants d’una manera molt extrema, el que fa que molts acabin abandonant el reality abans d’hora perquè no poden continuar sense menjar. Són molts els exconcursants que han reconegut que les condicions que travessen són molt dures, fins al punt que quan tornen a casa ho fan amb moltes seqüeles. Aquest també és el cas de la Tania, que no ho està passant bé des que va ser evacuada de l’illa la setmana passada. Va estar-hi gairebé dos mesos, un temps en què l’estómac es va acostumar a menjar poc i pocs ingredients, els que no variaven gaire del peix, la fruita o l’arròs.

Ara que torna a ser a Madrid podria menjar el que volgués, però li senta molt malament: “Estic molt trista perquè podria estar anant a restaurants bons per menjar pizza o sushi i, en canvi, només puc anar al supermercat a comprar iogurt desnatat sense sucre perquè tota la resta em fa mal. Estic molt malament de la panxa… Bec un got d’aigua i acabo explotat perquè em sento plena. El que necessito és recuperar-me ja…”.

La noia, coneguda anteriorment pel seu pas per La isla de las tentaciones, va començar el concurs amb poc pes. Això no va evitar que s’aprimés vuit quilos més encara. Aquesta pèrdua l’ha allunyat del pes ideal al que volia arribar, però aquests problemes digestius no ajuden. Després d’uns dies sense publicar res a Instagram, ha reaparegut per tranquil·litzar els seguidors: “Estic contenta perquè em venia de gust tornar a la rutina. He anat a comprar al supermercat menjar saludable per continuar cuidant-me la panxa. Encara la tinc inflada i sento molèsties, però almenys he deixat enrere la febre i les nàusees. Vull posar-me al 100%”.

Tania mostra les cicatrius que li han quedat després de Supervivientes

La model està molt orgullosa del concurs que ha fet, però reconeix que no s’esperava tornar amb tants problemes. I és que no només no pot menjar tot el que voldria, sinó que també té tot el cos ple de ferides i cicatrius: “A cada prova m’acabava fent mal, el que derivava en unes ferides que encara se’m veuen. M’han quedat cicatrius, fins i tot, així que hauré d’acudir al dermatòleg per veure si puc fer-me algun tractament”.

L’exconcursant mostra les ferides de Supervivientes | Telecinco

Ara opta per quedar-se a casa i descansar, alhora que aprofita per acudir al plató de Telecinco i defensar el seu xicot. L’Alejandro continua com a concursant d’aquesta edició de Supervivientes, la que espera que el coroni com a guanyador perquè considera que ho està fent molt bé.

Tania va haver d’abandonar el concurs temporalment per un problema de salut

Cal recordar que precisament la Tania va haver d’abandonar el concurs temporalment per problemes de salut, quan va ser evacuada uns dies en trobar-se realment malament. No podia ingerir absolutament res sense vomitar-ho tot just després, el que va preocupar molt els metges. Finalment, va poder tornar amb els companys abans de ser escollida com l’expulsada definitiva.