Isabel Pantoja, fortament criticada pel tracte hostil a la telonera

Isabel Pantoja va estar sense feina molt de temps, amb la carrera artística en pausa completament per culpa de l’estada en presó. Aquestes darreres setmanes s’ha parlat d’ella per l’altra amputació que van fer contra ella, quan la van acusar d’intentar estafar la constructora en la venda del seu xalet. Finalment la van absoldre, un moment clau que l’ha ajudat a millorar la imatge pública i poder, així, tornar a oferir concerts.

A Espanya encara es parla molt malament d’ella, per la qual cosa va optar per escollir els escenaris de Sud-amèrica com a seu del seu retorn. L’acollida ha estat boníssima i sembla que les bones notícies no feien més que multiplicar-se. L’última? Que l’Ajuntament de Madrid l’havia escollit per participar en la gala Mr Gay 2022 d’aquest cap de setmana. Allà rebrà un premi a la seva trajectòria per la proximitat i estima que ha demostrat sempre cap al col·lectiu LGTBI. Ara bé, la felicitat li ha durat poc.

La cantant torna a estar envoltada de polèmica. Quan semblava que les coses li anaven millor que mai després d’una època convulsa, ara tornen a enfocar-la els focus… i no en el bon sentit. Tothom deia que la gira que ha fet per Amèrica ha estat un triomf absolut, però això no seria del tot cert. En l’actuació que va oferir a l’Argentina, va comptar amb la col·laboració d’una altra cantant que li va fer de telonera. Parlem de Susan Ferrer, que l’ha deixat verda en una entrevista bomba a Look.

Isabel Pantoja canta a l’Argentina | Telecinco

L’artista convidada al concert d’Isabel Pantoja explica què va passar

Què va passar? La cantant es queixa del tracte que va rebre per part de la cantant, amb qui li feia il·lusió poder treballar. El resultat va ser desastrós i la dona deixa clar que mai no tornaria a col·laborar en un dels seus concerts: “Va ser horrible. Quan vam arribar a la prova de so, tot va ser molt fred. Isabel Pantoja fa que es creï un ambient molt hostil al voltant seu. Em va sorprendre molt la seva fredor, ja que ni tan sols va prendre’s uns minuts per apropar-se a saludar-me. Si jo faig un xou i ve algú a obrir l’espectacle, doncs el primer que faig és agrair-li mínimament”.

I és que no només no es va dignar a saludar-la, sinó que també la va tractar amb menyspreu: “Jo sóc una cantant amb molts anys de carrera i no em puc creure que una artista no tingui empatia amb una altra artista. A més a més que estava totalment blindat l’accés cap a ella. No em van permetre accedir a les zones que havien reservat per a ella, simplement no estava permès anar al sector en el que es trobava. Tota la situació era complicada. El pitjor de tot va ser que ni tan sols es referien a mi pel meu nom, sinó que la seva gent es referia a mi com “el suport”. Aquesta és la primera vegada en tota la meva vida que estic en un escenari amb ganes de marxar a casa”.

Queda clar que Isabel Pantoja i el seu equip no van ser gaire agradables o agraïts amb ella, amb una artista reconeguda en el seu país a qui haurien menyspreat sense ni tan sols intentar dissimular-ho. La cantant no aconsegueix deixar enrere les crítiques negatives, això també sembla evident. Les males notícies tornen a envoltar-la sense que ho pugui evitar, el que sembla que s’ha guanyat a pols si tracta d’aquesta manera els companys de professió. De moment no ha volgut fer declaracions al respecte, així que caldrà esperar per veure si desmenteix aquestes acusacions o si opta per ignorar-les fins que la gent se n’oblidi.