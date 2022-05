Isabel Pantoja, a judici per haver cobrat per una sèrie que no es va fer

Més problemes judicials per a Isabel Pantoja. L’exitosa cantant va viure una situació molt dura el mes passat, quan va haver de seure al banc dels acusats en un judici per la venda del seu xalet. Finalment va ser absolta, un descans que la deixava respirar… només un parell de setmanes. I és que la revista Diez Minutos revela en la seva portada que l’artista podria tornar a ser jutjada. En aquest cas, la culpa seria d’un cobrament indegut que hauria tingut per una sèrie que mai no va realitzar.

A què ens referim? Era el 2017 quan una productora mexicana presentava a Cannes una sèrie sobre Isabel Pantoja, que havia cedit els seus drets perquè poguessin explicar la seva vida al llarg de 13 capítols. S’anomenava Isabel Pantoja: así fue, el que estaria locutat per ella mateixa. En el contracte, signat pel germà d’Isabel, es detallava la venda dels drets exclusius de la seva història per un terme de cinc anys a partir de llavors. Van acordar que l’estrena seria el 2019 i van pagar-li 390.000 € per avançat d’un total de 2 milions d’euros que podria embutxacar-se. El seu germà Agustín, qui estava darrere d’aquest negoci, també cobraria diners per la seva gestió.

Quin és el problema? Que encara no han gravat cap fotograma de la sèrie, el que podria derivar en un altre maldecap per a Isabel Pantoja perquè podrien reclamar-li que torni aquells diners. Només van fer un petit tràiler de la sèrie, una producció que va costar 410.000 € en la que se la sent dir que ella és “la dona, l’art, l’autèntica i la vertadera després d’una vida de feina, emocions, patiments i vivències”. Ara bé, en les condicions deia que no parlaria del seu pas per presó.

Isabel Pantoja podria veure’s obligada a pagar una multa molt elevada

De fet, la revista assegura que la productora s’està plantejant reclamar-li 801.814 € per danys i perjudicis. El problema era que el temps passava i que Isabel no feia més que donar llargues i posar excuses per no començar a gravar, fins al punt d’estar il·localitzable. En aquella època, Isabel Pantoja va signar un contracte amb Mediaset i per això va demanar la resolució del contracte amb la productora en considerar que no podria compaginar les dues feines. Les seves raons no semblaven prou bones per als mexicans, que van respondre tot dient que no rescindirien el contracte.

Li van donar un termini de 7 dies perquè tornés els 390.000 € que havia cobrat o acabarien demanant-la en els tribunals per aquella quantitat i les despeses de producció. Isabel Pantoja mai no va retornar els diners i ara no en té tants, per la qual cosa pot trobar-se davant d’una altra demanda judicial.