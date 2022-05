Kiko Rivera revela qui vol que guanyi ‘Supervivientes 2022’

Kiko Rivera encara no s’havia pronunciat sobre qui vol que guanyi ‘Supervivientes 2022’, un reality en el qual ell va participar en edicions anteriors i que enguany compta amb la presència de la seva cosina, Anabel Pantoja, i d’un bon amic seu, Kiko Matamoros.

Com que actualment la relació amb la seva cosina no és gaire fluida, tothom pensava que el fill d’Isabel Pantoja segurament tenia com a favorit a Kiko Matamoros per a guanyar el concurs de Telecinco. Però el DJ ha donat una sorpresa a tothom en revelar qui vol que s’emporti el premi d’aquesta edició.

Kiko Rivera ha passat uns dies a Madrid, perquè ha anat a punxar a la discoteca del seu amic íntim Rafa Mora, amb qui comparteix habitació d’hotel. El col·laborador de ‘Sálvame’ estava veient a la televisió el seu programa per a no perdre’s res del que passava, tal i com va mostrar el fill d’Isabel Pantoja en els seus stories.

Anabel Pantoja – Telecinco

“Aquí està el paio pendent de la seva feina, mira com ho viu”, deia Kiko. En aquest moment, Rafa Mora va demanar que tothom salvés a Kiko Matamoros, que estava nominat, i va ser en aquest moment quan el seu amic va fer la gran revelació: “Jo vaig amb la meva cosina, eh? El segon Matamoros, però primer la família”.



Amb aquesta frase Kiko Rivera deixa clar que el mal rotllo que pogués haver-hi entre ell i Anabel Pantoja és cosa del passat, o almenys no és tan important com perquè no li doni tot el suport a la seva cosina en aquest moment tan important de la seva vida.

La reacció de Kiko quan Anabel va marxar a ‘Supervivientes’

El programa ‘Sálvame’ va parlar amb Kiko Rivera poc després que es confirmés la participació d’Anabel Pantoja en l’edició d’enguany de ‘Supervivientes’. El DJ va ser molt clar i contundent: “Molta sort per a ella, que li vagi molt bé“, va dir.