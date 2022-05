Isa Pantoja: “No vull veure al meu germà”

Continua la guerra entre Isa Pantoja i Kiko Rivera. Tot va començar quan el DJ va revelar en una entrevista a una revista del cor que la seva germana s’havia intentat suicidar tallant-se les venes i que ell li va donar una bufetada. Una revelació que no va fer cap gràcia a la filla d’Isabel Pantoja i que la va portar a trencar la relació amb el seu germà.

Però ara Kiko Rivera s’ha penedit d’aquestes declaracions i ha assegurat que vol recuperar la relació amb la seva germana. Ho ha dit aquest cap de setmana en una entrevista a ‘Sábado Deluxe’, on també hi havia el seu germà, però a qui no va voler veure de cap manera, ni parlar amb ell.

Isa Pantoja | Telecinco

Però Isa Pantoja ha parlat per ‘El Programa de Ana Rosa’, on treballa com a tertuliana: “Va ser molt greu el que va dir. I m’ha fet obrir els ulls, després de moltes coses. Ara mateix només necessito temps, i vull que ho respecti”. Preguntada per què va sentir tenint el seu germà tan a prop, a Telecinco, ha respost: “No volia veure’l. És una persona que jo estimo, però no vull veure’l perquè no sé com reaccionaria”.

En aquesta línia, s’ha explicat: “Jo volia marxar per no tenir contacte amb ell. A més, jo sabia que es mostraria penedit i que demanaria perdó, perquè és una manera de dir que vol canviar però també de poder seguir a la televisió. No sé fins a quin punt les seves disculpes són veritat o mentida, però jo em quedo amb que ho ha fet públic”.

“Ho ha fet tard, molt tard. Ha terminat reconeixent que en aquella entrevista ho va fer malament”, ha dit, i ha afegit: “Jo no em crec les disculpes perquè ja són massa vegades, i prefereixo prendre’m el meu temps i veure què passa”.