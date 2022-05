Fran Rivera es mostra més dur que mai amb el seu germà Kiko Rivera

Fran Rivera està fart. Concretament, fart del seu germà Kiko Rivera. El fill d’Isabel Pantoja va sortir a defensar la seva mare arran d’unes declaracions que havia fet sobre ella el torero, però ho va fer d’una manera molt poc elegant: mencionant a la seva mare, Carmina Ordóñez, i assegurant que “tampoc va ser cap exemple de mare”, en clara referència a la seva addicció a les drogues.

Unes declaracions que, com era d’esperar, no han agradat gens a Fran Rivera, que ha respost al seu germà mitjançant una entrevista a la revista ‘Hola’: “La meva mare no li ha fet mal mai a Kiko. Quan ell vulgui, parlem de les mares i li explico el que jo he tingut com a mare. La meva mare ha lluitat pels seus fills a la seva manera”.

En aquesta línia, el torero afegeix: “S’ha sacrificat, i sempre que l’he necessitat ha estat la primera. La meva mare tenia una malaltia. Perquè l’addicció a les drogues és una malaltia que mata a les persones i destrossa famílies. I de debò Kiko pretén assenyalar a la meva mare?”. A més, el fill de Paquirri revela que “la que més suport va donar a la nostra reconciliació va ser ella”.

A més, Fran Rivera, es posa en el lloc del seu germà: “Ell està al mig, i entenc que li afecti qualsevol comentari meu, i que li hagin fet mal les meves paraules. Penso en les coses que li ha fet la seva mare i em fa pena. Ho sento per ell. La seva vida no ha estat fàcil”.

Kiko Rivera – Telecinco

Alhora, també relata una anècdota sobre les pertinences del seu pare que Isabel Pantoja no els hi ha volgut donar mai: “Un dia em va trucar plorant el massover de Cantora per a demanar-me perdó i dir-me que les coses s’estaven podrint i que se les estaven menjant les rates. I ell mateix li va dir a la Pantoja que per quin motiu no ens les donava. I ella li va respondre que abans que ho agafessim nosaltres, ho cremava”.

Posa fi a la relació amb Kiko Rivera

Finalment, el torero confirma que aquest és el final de la relació amb el seu germà Kiko Rivera: “Tots tenim un límit de disculpes i oportunitats. I el meu ja ha arribat. Això no va de perdonar. Kiko i jo no tenim res de què parlar. Tinc molt de dolor al cor, i quan és continuat et porta al rancor. He plorat molt per culpa d’Isabel Pantoja“.