La milionària casa que es vol comprar Isabel Pantoja a Buenos Aires

Isabel Pantoja es troba en aquests moments de gira a l’Argentina. Concretament, la cantant ha actuat al mític estadi Luna Park de Buenos Aires, que té capacitat per a 5.400 persones. El concert va ser tot un èxit i, segons ha informat ‘El Programa de Ana Rosa’, Isabel Pantoja es troba tan a gust a l’Argentina que es voldria comprar una casa allà. La periodista Leticia Requejo ha confirmat que fa un mes que el germà de la cantant, Agustín Pantoja, es va interessar per una casa que es troba en una de les millors zones de la ciutat.

Es tracta d’una casa que està en venda des de fa tres anys i que està valorada en 1,5 milions d’euros. La vivenda té tres plantes, i compta amb 379 metres quadrats, quatre habitacions i tres lavabos. La joia de la corona de la casa són les dues terrasses i, sobretot, el jardí que té a la part posterior. A més, també té una plaça de pàrquing.

Segons la periodista, “aquesta casa no té pràcticament cap moviment. Només hi ve gent de servei per mantenir-la neta. Però ens diuen que la propitària té moltes ganes de vendre la casa”. En concret, la vivenda es troba en un dels millors barris de Buenos Aires, Palermo Chico, i on, a més, la cantant tindria veïnes com Susana Jiménez o Mirtha Legrand.

El barri de Palermo Chico

Palermo Chico és un dels barris més exclusius i segurs de Buenos Aires. Allà hi ha nombroses ambaixades, edificis oficials i zones verdes, i la majoria de cases del barri tenen un preu que va des dels 2 fins als 4 milions d’euros.