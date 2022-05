Nacho Palau, amb problemes econòmics greus per culpa de Miguel Bosé

Nacho Palau continua deixant anar titulars sobre la seva antiga relació amb Miguel Bosé durant el seu concurs a Supervivientes. L’escultor valencià i el cantant sempre s’havien mantingut allunyats del focus, fins al punt que ningú no sabia que estaven junts malgrat haver sortit durant 25 anys i tenir quatre fills en comú. L’artista no volia que la premsa rosa conegués detalls sobre aquesta aventura, el que va aconseguir fins que van decidir separar-se i va començar tota la batalla judicial per la custòdia dels nens. Aquest dimarts, Nacho ha tornat a deixar l’hermetisme de banda i ha donat detalls sobre la seva vida privada. Què ha dit aquest cop? Bàsicament, que la seva situació financera és bastant dramàtica.

Cal destacar que l’escultor es dedica al món de l’art, el que no és gaire estable. El divorci amb Miguel Bosé ha acabat d’empitjorar les seves finances, ja que ha hagut de gastar-se una autèntica fortuna en advocats per poder demostrar que han tractat els quatre nens com si fossin germans encara que no comparteixin lligams de sang. Cal recordar que els dos bessons més grans tenen l’ADN de Miguel Bosé i els altres dos, el de Nacho Palau. Això ha servit d’argument a l’artista per intentar quedar-se amb només els nens amb els que comparteix sang, una diferenciació que escandalitza el seu ex.

Miguel Bosé publica una foto amb els quatre fills | Instagram

Nacho Palau, amb greus problemes econòmics

Si tornem a les darreres declaracions de Nacho Palau a Supervivientes, podem destacar que ens han servit per saber que està travessant problemes econòmics greus. Això no sorprèn en excés, ja que va dir-se que acceptava la proposta de Telecinco només perquè li oferien molts diners. Ell mai no s’hauria imaginat que acabaria participant en un reality de televisió, però l’oferta era llaminera i li permetria respirar una mica més.

“He viscut tres anys en un poble i amb la meva mare amb càncer. Tinc 50 anys i veig que estic més pelat que un cucut. Mai no he estat molt ambiciós, no he tingut cap necessitat i quan l’he tingut sempre m’he preguntat què estava fent i què podia fer. Si realment vaig decidir-me a participar a Supervivientes va ser perquè notava que em faltava alguna cosa. I què era? Precisament, no estar tan asfixiat. En els darrers tres anys he viscut amb els diners justos i, fins i tot, vaig haver de començar a sortir menys perquè així no gastava tant”, reconeixia visiblement emocional.

Aquesta situació desesperada no té res a veure, és clar, amb les dues dècades que va passar amb Miguel Bosé. Tenint en compte que l’artista prové d’una família molt famosa i que té una carrera artística molt exitosa, és probable que no li faltessin els diners. En aquella època, a Nacho Palau no els hi faltaven els diners. Ara bé, tenia altres mancances: “Ell treballava i viatjava. Jo havia de quedar-me a casa amb els nens, és clar… Vaig anar a viure a Panamà i això va ser sortir d’una gàbia d’or per ficar-me’n en una altra”.

Nacho Palau comparteix protagonisme a Supervivientes amb Kiko Matamoros

L’ex de Miguel Bosé està generant molts titulars a Supervivientes, però alhora comparteix aquest protagonisme amb Kiko Matamoros. En el programa d’aquest dimarts, de fet, ha estat el col·laborador de Sálvame qui més ha fet parlar als teleespectadors de Telecinco. El concurs va començar fa cinc setmanes, de les quals Kiko ha estat nominat en quatre d’elles. Molts no acaben de creure’s que se salvi de l’expulsió setmana sí setmana també.

De fet, alguns han arribat a acusar el programa de fer trampes i afavorir el favoritisme perquè no el facin fora. Estem parlant de tongo i mentides? És cert que sembla estrany que se salvi de l’expulsió s’enfronti amb qui s’enfronti… De moment, caldrà esperar una setmana més per saber si tornar a guanyar-se una plaça o si, finalment, ha de dir adéu a l’illa.