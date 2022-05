Nacho Palau parla per primera vegada de la ruptura amb Miguel Bosé

Nacho Palau és el gran desconegut. Després de passar més de 20 anys al costat Miguel Bosé, ara per fi ha decidit parlar i explicar com va ser la seva relació amb el popular cantant, que sempre van portar en secret de cara al públic i els fans.

En una entrevista al programa ‘Déjate querer’, de Telecinco, Nacho Palau ha reconegut que, de seguir al costat de Bosé, mai hauria fet el pas de parlar. I és que admet que sempre va estar al marge per iniciativa pròpia: “Ningú m’ha obligat a res”. “Quan t’enamores, t’enamores, estàs disposat a tot, i això és el que vaig fer. Estava amb una persona coneguda i entens que portava la seva vida, la seva carrera, mai m’he ficat, he estat feliç, treballant en la seva finca”.

Miguel Bosé i Nacho Palau – Europa Press

Quan Toñi Moreno li ha preguntat sobre la ruptura, que va suposar per a ell “sortir amb una mà davant i una altra darrere”, Nacho s’ha sincerat: “Va ser difícil perquè hi ha nens pel mig, perquè t’adones que les coses acaben malament i no has aconseguit arreglar-ho, no entens el per què, no és fàcil acabar bé, passar de l’amor a l’odi en zero coma”.

Nacho Palau: “Soc molt sensible”

Amb aquesta ruptura, la parella va deixar enrere anys de complicitat i un projecte de família. Però què sent ara Nacho, quatre anys després que tot saltés pels aires?: “Ara em veig més preparat, menys espantat, amb més ganes. Tot va ser difícil pel canvi de vida, les meves amistats, va ser desagradable… Quan vaig tornar a València vaig trigar a entendre que allò era real”, ha confessat Nacho.



Alhora, ha afegit que “tornar a prendre les regnes de la teva vida és dur. Quan estàs protegit la vida no te la prens tan de debò. Aquest va ser el gran canvi”, ha revelat Nacho. En aquest context, Toñi ha recordat que va passar d’estar en una casa amb totes les comoditats a treballar en una fàbrica d’embotits. “He plorat molt, i em queda. Soc molt sensible, de llàgrima fàcil”, ha conclòs.