Shakira explica els motius de la ruptura amb Gerard Piqué en una cançó nova

Shakira ha estat la principal beneficiada en la separació de Gerard Piqué, almenys si parlem de l’opinió pública. Ella ha estat assenyalada com la víctima de la infidelitat i actitud del futbolista, a qui culpen d’haver-la enganyat i deixat per poder tenir una relació amb una noia bastant més jove. La relació entre ells no és gaire fluida si tenim en compte que aquest divendres van retrobar-se en el partit de beisbol del fill gran i ni tan sols van saludar-se… Que no es dirigeixin la paraula és bastant demostratiu de com de difícil ha de ser la situació entre ells, una tensió que podria empitjorar encara més per culpa de la decisió que acaba de prendre l’artista.

I és que Shakira hauria escrit una cançó sobre la ruptura de Gerard Piqué. Així ho fan pensar les pistes que ha deixat anar en el seu perfil d’Instagram, en el que ha anat escrivint diferents versos d’un tema nou que podria relatar com han arribat fins aquí. Les primeres frases que ha compartit han deixat tothom amb la boca oberta, però, perquè podrien desmuntar la teoria principal de les banyes: “No va ser culpa teva, tampoc meva. Va ser culpa de la monotonia. Mai no vaig dir res, però em feia mal. Jo sabia que això passaria”, resa la cançó de Shakira que podria veure la llum ben aviat.

En cas que realment parli sobre la separació, aquest podria arribar a ser un autèntic hit analitzat fins a l’avorriment per la premsa del cor. El seu perfil d’Instagram s’ha omplert de missatges de fans que han embogit davant d’aquest avançament: “Sento que sortirà el millor àlbum vist fins ara”.

Shakira deixa caure que podria haver escrit una cançó sobre la ruptura | Instagram

La cantant voldria rendibilitzar la separació | Instagram

Shakira podria estar donant moltes pistes | Instagram

Els fans de Shakira esperen impaciens més detalls de la cançó | Instagram

Shakira reconeix que viure un moment tan complicat la fa estar més creativa

En l’última entrevista que ha concedit, i de fet l’única en què ha parlat sobre la separació, va deixar caure que travessar un moment vital tan complicat estava accentuant la seva creativitat: “En una de les hores més difícils i fosques de la meva vida, la música m’ha portat llum. Em sento creativa i crec que és una manera increïble per poder donar sentit a les coses”. Haurem d’esperar per saber si la cançó efectivament parla dels seus últims dies com a parella i si, en cas de ser així, aporta moltes pistes sobre les causes d’una de les separacions més mediàtiques dels últims anys.