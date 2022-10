Els treballadors de Gerard Piqué, descontents: “No volen treballar amb ell”

Gerard Piqué és conscient que la seva imatge pública s’ha vist molt afectada arran de la separació de Shakira. Els problemes se li multipliquen al defensa del Barça, que ha de donar-ho tot en la negociació amb l’ex per la custòdia dels nens, suportar la pressió mediàtica i la persecució dels paparazzi, els comentaris sobre la seva relació amb Clara Chia… I ara, a tots aquests maldecaps se li sumen problemes laborals.

Cal recordar que el barceloní no només juga a futbol, ja que compagina aquesta feina amb el lideratge de diverses empreses amb les que acaba movent moltíssims diners. La més important que té s’anomena Kosmos i és, precisament, la que més problemes li està generant darrerament. Així ho ha assegurat el fotògraf Jordi Martín aquest cap de setmana a Socialité, que començava el programa amb una exclusiva seva: “Els treballadors de Gerard Piqué ja no volen treballar amb ell“.

Gerard Piqué travessa problemes empresarials | Telecinco

Els treballadors de Gerard Piqué, molt enfadats amb la seva despreocupació

Unes declaracions duríssimes que ha acompanyat de més detalls: “Els treballadors es queixen de les seves condicions. Gerard Piqué s’està quedant sense equip directiu, els qui critiquen que no se’l vegi tan compromès i que pràcticament no el vegin mai per les oficines. La primera conseqüència ha estat una fuga massiva, ja que quatre dels directius han decidit marxar aquesta mateixa setmana. I el problema s’agreuja perquè hi ha molts més treballadors que s’estan plantejant marxar… De fet, em diuen que hi haurà més baixes“.

“Li han transmès que estan descontents i que les expectatives pel que fa a l’organització de la Copa David han estat nefastes. A més a més, li han exigit que els augmenti el sou tal com els va prometre fa dos anys si no vol que marxin ells també”, prossegueix. Un equip enfadat amb Gerard Piqué, al qui acusen d’haver-los abandonat a la seva sort sense estar gens pendent.

Però això no seria tot. Jordi Martín també insisteix en què aquesta mala ratxa de Gerard Piqué li comportarà moltes males notícies també en altres feines. El problema més greu tindria a veure amb el Barça: “Em diuen que no el volen amb aquesta actitud i que Joan Laporta li ha dit que s’ha de rebaixar el sou o tindran problemes. Aquesta podria ser la seva última temporada a l’equip i això fa que es trobi en greus complicacions a nivell futbolístic, els que se sumen al mal moment empresarial”.

Mi exclusiva de esta semana en @socialitet5 pic.twitter.com/QGwwVfzhfb — Jordi Martin (@jmpaparazzo) October 2, 2022

Gerard Piqué encadena un maldecap amb un altre i ja són uns quants, pel que sembla. El temps dirà si la fuga de Kosmos s’agreuja o si acaba sent capaç de calmar aquest ambient de tensió que s’ha instaurat a les oficines. De moment, el futbolista ha declinat fer declaracions sobre el tema i continua en silenci.