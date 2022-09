Tensió entre Shakira i Gerard Piqué en una trobada familiar

Shakira i Gerard Piqué continuen sense posar-se d’acord pel que fa a la custòdia dels fills. El mateix dia que la jutgessa decidia obrir el judici oral contra la cantant pels sis delictes fiscals dels que l’acusen, la seva advocada es reunia amb l’equip legal de l’ex. Aquest era un nou intent d’arribar a un punt intermedi entre el desig de Shakira de traslladar-se a Miami amb els nens i la negativa del futbolista, que no vol que se’ls emporti tan lluny. Com era d’esperar, tampoc no va haver-hi sort en aquesta ocasió.

La revista Semana assegura que les aigües encara no s’han calmat entre ells i que aquesta reunió dels advocats tampoc no ha donat fruits: “Cap dels dos no vol cedir i es mostren inamovibles pel que fa a les seves pretensions. Hauran de continuar negociant per arribar a un punt en comú pel bé dels seus fills, el que encara no ha passat”. Poc després de la trobada, les càmeres d’Europa Press la van captar visiblement abatuda a dins del cotxe quan anava a buscar els fills a l’escola.

Shakira, a la sortida de la reunió amb Gerard Piqué | Europa Press

Shakira i Gerard Piqué coincideixen al partit de beisbol del fill gran

I mentrestant, Sálvame es feia ressò de les darreres imatges de la parella. En elles, se’ls veia en un partit de beisbol d’un dels fills però cadascú en una punta: “Gerard i Shakira van seure en grades oposades i pràcticament no es van mirar fins que va acabar el partit, quan van apropar-se al fill encara que ells mantenien la distància”. El que molts han destacat és que Shakira dugués una jaqueta amb el lema “Keep back” (queda’t enrere) a l’esquena, una provocació cap a Gerard Piqué que ha fet gràcia.

Shakira es tan ingeniosa, la amo, va a un partido de béisbol de Sasha dónde también va Piqué y su chamarra dice keep back (mantente atrás) mientras Piqué alejado varios metros de ella pic.twitter.com/fmuIsvT2k3 — Shakira carla Shakira en español (@shakiracarla) September 26, 2022

Piqué y su madre sin ganas de estar ahí viendo a Milan jugar béisbol 🙄🤦‍♀️/ En cambio Shakira orgullosa de su hijo 😁👏 pic.twitter.com/3sZQq3tihR — Marina Herrera (@MarinaHerrera22) September 27, 2022

Gerard Piqué i Clara, mentrestant, de viatge romàntic a París

Aquest mateix dimecres han sortit a la llum unes fotografies de Gerard Piqué i Clara Chia a París, ciutat a la que han acudit de viatge romàntic. Diversos testimonis els havien captat sopant a un restaurant mentre es feien carícies i petons i ara apareixen somrients mentre passegen per la ciutat de l’amor amb looks d’estil rock.

EXCLUSIVA: Gerard Piqué y Clara Chía, las divertidas fotografías de su escapada a París en medio de la polémica 👫🏼🇫🇷 https://t.co/A07izAiGqx pic.twitter.com/xJL4R4bdYH — Revista ¡HOLA! (@hola) September 28, 2022

La situació del futbolista és complicada, tenint en compte que l’ex podria endur-se els fills a Miami en cas de guanyar el judici que volen intentar evitar. No se’l veu gaire complicat, de moment, així que caldrà esperar per veure com evoluciona la negociació.