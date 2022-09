Gerard Piqué i Clara Chia, petons i carícies en un restaurant de París

Gerard Piqué i Clara Chia han fet un canvi d’actitud radical i han decidit deixar d’amagar-se. La parella ha fet un viatge romàntic a París, una escapada que han aprofitat per gaudir de més anonimat del que tenen habitualment a Barcelona. Ara bé, això no ha impedit que els fotografiessin. En aquest cas no han estat els paparazzi, per això, sinó ciutadans espanyols que han coincidit amb ells en un restaurant de la capital francesa durant un sopar.

Han estat molts els usuaris que han compartit les dues fotografies que els han fet, en què se’ls veu sopar a la terrassa d’un local envoltats de gent sense por a què els reconeguessin. Agafats de la mà, fent-se carícies i petons davant de tothom en les fotos més impactants des que se sabés que estaven junts.

El diari ABC ha aconseguit informació sobre aquest viatge romàntic de Gerard Piqué i Clara, el que haurien fet per deixar enrere l’estrès i els disgustos viscuts durant aquestes últimes setmanes: “Clara està atabalada i no sap molt bé com reaccionar davant del bombardeig de preguntes que li fan els reporters asfàltics. El futbolista dedica tot el temps que pot a cultivar la relació amb Clara. Diuen que és molt tendre, detallista i que està completament ocupat i preocupat en què la voracitat dels mitjans no l’afecti massa. Aquest no és el primer viatge de la parella, ja que fa unes setmanes van aprofitar per visitar una altra ciutat europea. Extremadament gelosos de la seva intimitat, esquiven bé els paparazzi i busquen refugi fora del nostre país per poder passar desapercebuts”.

Gerard Pique y Clara chia cenando en Paris juzgen ustedes😡😡😠 pic.twitter.com/Yo2SuF08iq — claudia (@claudiagabito) September 19, 2022

Clara i Gerard Piqué, enxampats a París | Twitter

Gerard Piqué i Clara es fan un petó en un restaurant a París | Twitter

Clara Chia reapareix visiblement enfadada davant les càmeres

Poc després, els reporters d’Europa Press trobaven la Clara passejant pels carrers de Barcelona. Sense cap vergonya, li preguntaven directament si eren certs els rumors que asseguren que Gerard Piqué va ser infidel a Shakira amb ella. Com era d’esperar, la noia no va voler dir res i va tapar la càmera amb la mà de males maneres per evidenciar com estava d’enfadada.

Clara Chia, enfadada per les preguntes de la periodista | Europa Press

Cal recordar que Gerard Piqué va aparèixer públicament per última vegada el passat divendres, quan va tenir una reunió amb Shakira i els advocats per intentar arribar a un acord pel que fa a la custòdia dels dos fills que tenen en comú. De la trobada, el futbolista va sortir amb una cara de pomes agres que va fer pensar que no havien avançat gaire… una serietat que contrastava amb el somriure radiant de Shakira en ser rebuda per una multitud que va voler aplaudir-la. Gerard Piqué té diversos fronts oberts, els que intenta que no l’afectin gaire en un moment delicat.