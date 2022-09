Shakira, la triomfadora de l’última reunió amb Gerard Piqué i els advocats

Gerard Piqué i Shakira s’han reunit amb els advocats aquest dijous en la que enfocaven com l’última trobada per intentar arribar a un acord in extremis, amb el que podrien evitar el judici per la custòdia dels dos fills que tenen en comú. Les primeres informacions indiquen que no ho han aconseguit, així que els seus lletrats hauran de continuar intentant trobar una solució que els satisfaci a tots dos: “Estem treballant encara, mai no hi ha una última trobada. Aquesta reunió ha anat bé”, deia l’advocat del futbolista a Europa Press.

El primer en arribar era Gerard Piqué, molt seriós i sense voler respondre les preguntes dels periodistes congregats a les portes del bufet d’advocats de la zona alta de Barcelona. Deu minuts més tard era la cantant colombiana qui s’hi presentava, molt somrient i tranquil·la.

Gerard Piqué, enfadat a l’arriba a la reunió amb Shakira | Europa Press

Shakira arriba somrient a la reunió amb els advocats | Europa Press

Com ha anat la reunió entre Shakira, Gerard Piqué i els advocats?

Fonts de La Vanguardia asseguren que Gerard Piqué hauria marxat abans que finalitzés la reunió: “S’ha plantat i ha abandonat la trobada. Va aixecar-se i no va haver manera de convèncer-lo que continués en el despatx en el que continuaven negociant els dos advocats. L’esportista està fart d’aquesta negociació pedregosa, un calvari de reunions, clàusules i contraofertes insuportables. Shakira va abandonar el bufet una hora més tard”, expliquen.

A la sortida, les cares de tots dos van ser encara més diferents. Ell va marxar amb cara de pomes agres mentre que ella va ser rebuda per un grup de fans que van aplaudir-la i van demanar-li que no abandoni Barcelona perquè la trobarien a faltar: “T’estimem! No marxis, si us plau! Queda’t aquí”, se sent en el vídeo que s’ha viralitzat a la xarxa. Ella, molt contenta, ha mostrat la seva cara més somrient davant d’aquesta allau d’estima que ha agraït en saludar tothom que s’hi havia congregat.

Shakira, contenta del resultat de la reunió | Europa Press

Piqué abandono horas antes el juzgado, enojado, sin querer la paz de la familia, en cambio, shakira salió feliz y radiante, sabe que todo éso le resultará a su favor. Hermosa mujer ✨ pic.twitter.com/vUYxa6MYOk — Shakira carla Shakira en español (@shakiracarla) September 15, 2022

Ya saliendo shakira del juzgado por la custodia de sus hijos, parece que hay acuerdo, Shakira salió feliz, saludando a los fans que fielmente la esperaron con gritos de apoyo. Shakira y su sonrisa valen mil ❤️ pic.twitter.com/Eys5LpA9i4 — Shakira carla Shakira en español (@shakiracarla) September 15, 2022

L’opinió pública està a favor de Shakira i tots dos ho saben, dues parts que afronten aquesta situació tan complicada de manera molt diferent. Encara no hi ha res clar pel que a la custòdia dels fills, el que sembla que encara hauran de continuar debatent. Aquests temes sempre són complicats i encara més si parlem dels fills de dues estrelles internacionals com ells.