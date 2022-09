Reunió in extremis entre Gerard Piqué i Shakira per evitar el judici

Gerard Piqué i Shakira es reuniran aquest dijous en l’últim intent de posar-se d’acord per evitar el judici. L’exparella continua amb plans totalment contraposats per al futur dels dos fills que tenen en comú, el que complica trobar una solució que satisfaci a tots dos. Tenint en compte que ella vol marxar a viure a Miami i que ell es nega rotundament, sembla difícil que puguin arribar a un punt intermedi. De tota manera, ho intentaran en una nova reunió en el despatx de l’advocat del futbolista blaugrana.

Així ho assegura Informalia en exclusiva, que assegura que la parella s’ha donat una última oportunitat per posar-se d’acord després de la ruptura que van confirmar el passat mes de juny. Fa un parell de setmanes va dir-se que havien arribat a un acord, però això ho neguen fonts dels seus respectius assessors legals: “L’única cosa que s’ha pactat és una treva amb objecte de facilitar les vacances dels seus fills i l’inici de l’escola”.

Shakira i Gerard Piqué no van arribar a casar-se, així que la paperassa serà més fàcil. Tenir dos fills ho complica tot, per això, una custòdia que ara han de decidir com es dividiran per tal que els nens no pateixin. L’objectiu serà trobar una solució in extremis que no els perjudiqui, el que se sabrà a les pròximes hores.

Així estan les negociacions entre Shakira i Gerard Piqué | Europa Press

La premsa rosa, pendent de les negociacions entre Shakira i Gerard Piqué

La seva ruptura ha estat de les més mediàtiques de les que es recorden, especialment pels rumors d’infidelitat que envoltaven el capità del Barça en un principi. L’expectació ha anat augmentant més i més, precisament en saber-se que tenia una relació amb una treballadora de dotze anys menys. Els paparazzi van bojos perseguint la Clara Chia, una noia a qui intenten captar en companyia del futbolista per poder tenir més informació sobre ells. Aquest propòsit tampoc no és tan difícil, tenint en compte que ells no se n’amaguen i ja han començat a deixar-se veure junts sense cap mena de problema.