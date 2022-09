Una badada de Gerard Piqué treu a la llum l’Instagram secret de la nòvia

Gerard Piqué es troba al centre de l’huracà des que comencés a especular-se que havia estat infidel a Shakira amb una noia de 23 anys. No passaria massa temps fins que va confirmar-se que la mediàtica parella s’havia separat i que ell estava començant una relació amb una treballadora de Kosmos, la seva empresa més important. La premsa rosa els persegueix a tots dos des de llavors, el que ha permès que una revista publiqués fotografies de la nova xicota en primer pla.

Clara Chia volia mantenir l’anonimat, però no ho ha aconseguit. La persecució dels mitjans ha estat tan intensa que ja són poques les coses que no se saben sobre ella. El que fins ara mantenia ocult era el seu perfil d’Instagram, per això. Quan va filtrar-se el seu nom, la noia automàticament va esborrar-se el perfil de totes les xarxes socials per evitar que compartissin les seves fotografies. Ara que ja han publicat imatges de la seva cara, però, hauria decidit tornar a crear-se’n un. Com era d’esperar, se l’ha fet privat per evitar tafaneries de la premsa. Quin ha estat el problema? Que Gerard Piqué ha començat a seguir-la i, amb això, ha revelat quin és el seu nom d’usuari.

Gerard Piqué revela quin és l’instagram de la nòvia | Instagram

Gerard Piqué treu a la llum el nou perfil d’Instagram de la nòvia

De moment només segueix 177 persones, el mateix nombre de seguidors que té. La badada de Gerard Piqué provocarà que la jove tingui una allau de peticions d’amistat, el que podria derivar en una altra eliminació del compte. A la premsa rosa l’interessen molt tots els detalls sobre aquesta relació, una aventura amorosa que s’ha oficialitzat en poc temps fins al punt de presentar-se oficialment com a parella i d’anar junts a la boda d’un company de feina en comú.

Gerard Piqué, per la seva banda, comença un mes de setembre que esdevindrà clau en les negociacions per la custòdia dels dos fills que té amb Shakira. De moment no han arribat a cap acord i per això els nens han iniciat el curs escolar a Barcelona com tenien previst. La cantant continua decidida a traslladar-se a Miami amb ells, però de moment haurà d’esperar davant la negativa del seu ex.