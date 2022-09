Rosalía envia un missatge maco a Shakira en plena guerra amb Gerard Piqué

Rosalía ha fet el que ningú no pensava que faria, posicionar-se i dir la seva enmig de la guerra entre Shakira i Gerard Piqué. El futbolista ha estat assenyalat com el principal culpable des que comencés a veure’s envoltat de rumors d’infidelitat, unes banyes que posteriorment es van confirmar i van derivar en un comunicat de separació oficial. Doncs bé, la cantant de Sant Esteve de Sesrovires actuava aquest dijous a Colòmbia i ha aprofitat l’estada al país natal de Shakira per enviar-li un missatge de suport que s’ha viralitzat ràpidament.

Estava actuant a Bogotà quan un dels fans li va llançar a l’escenari una samarreta amb el nom de Shakira escrit. Rosalía no va voler deixar-ho passar i va aprofitar el gest per dedicar unes paraules molt maques a l’exitosa artista: “He de dir una cosa i és que des de petita estimo aquesta dona“, deia en referència a Shakira.

No contenta amb això, va assegurar que sempre l’ha admirat: “L’estimo i és una referència. Guardaré aquesta samarreta seva amb molt d’amor”, deia abans de guardar-se-la per endur-se-la després a casa.

. @Rosalia recibió anoche una camiseta de la cantante @Shakira en su concierto de Bogotá: “Desde pequeña, amo a esta mujer. La amo, es una referencia" #MOTOMAMITour #MOTOMAMIColombia pic.twitter.com/D4d2GXNl8p — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) September 1, 2022

Shakira reacciona al missatge d’estima de Rosalía

El vídeo ha corregut com la pólvora a través de les xarxes socials, fins a arribar en mans de Shakira. En veure-ho, no ha dubtat en compartir el vídeo del moment en el seu perfil d’Instagram i ha aprofitat per agrair-li el gest: “Rosi! Quines paraules més maques! El meu país i jo també t’estimem molt”. Els fans de totes dues cantants s’han mostrat més que encantats en veure aquesta bona sintonia entre les dues, la que confien que algun dia es converteixi en un duet que podria batre tots els rècords tenint en compte que parlem de dues de les artistes més exitoses d’aquests últims anys.

Shakira agraeix l’estima a Rosalía | Instagram

Molts usuaris han volgut veure aquest al·legat de Rosalía com una mostra de suport enmig de la batalla que està lliurant amb el seu ex. Ara bé, realment no va pronunciar el nom de Gerard Piqué i tampoc no va voler fer cap indirecta a la complicada situació que travessa la cantant. Rosalía va limitar-se a deixar clar que admira i estima Shakira en un discurs que arriba en un moment crucial que carrega el missatge de significat.