Gerard Piqué i Clara Chia, de la mà i somrients en la foto més esperada

Gerard Piqué i la nova nòvia, l’estudiant de 23 anys Clara Chia, protagonitzen la foto més esperada. Els fotògrafs de la revista ¡Hola! han aconseguit la primera imatge de la parella des de prop, la que permet que veiem com és ella amb més nitidesa. La gran sorpresa la dona el context de la imatge, per això, tenint en compte que la van fer durant una boda a la Costa Brava. El futbolista blaugrana va voler anar-hi acompanyat de la noia, el que va suposar una presentació en societat que torna a demostrar que la relació és seriosa i que estan junts des de fa temps -molt probablement des d’abans de la separació de Shakira-.

Cal recordar que només fa dos mesos que Shakira i Gerard Piqué van anunciar la seva separació i això fa que sigui poc creïble que el futbolista ha començat a sortir amb la Clara després, ja que la cosa no seria tan formal en tan poc temps. Sigui com sigui, el que queda clar és que el defensa no vol ocultar el seu amor cap a la jove. De fet, sembla disposat a presumir d’ella allà on va. Primer la va presentar als pares i al germà en un concert i ara als amics en la boda d’un dels seus companys de feina.

Els testimonis asseguren que van arribar a la finca agafats de la mà, abraçats i dedicant-se somriures i bromes. La noia anava amb els cabells sense recollir, pràcticament sense maquillatge i amb un vestit de ratlles multicolor molt senzill.

Gerard Piqué i la xicota, a la portada de la revista ¡Hola!

Gerard Piqué i Clara Chia, una presentació oficial rere una altra

Aquestes fotografies arriben pocs dies després de l’exclusiva de Socialité en què se’ls veia junts en un concert a Puigcerdà. En aquelles imatges se’ls podia veure fer-se petons i carícies durant tota l’actuació, una demostració d’amor en públic molt eufòrica i exagerada que contrasta amb la tristor de Shakira en l’última aparició en públic que ha fet.