Una amiga de Shakira revela per què vol viure a Miami realment

Shakira i Gerard Piqué afronten el nou curs amb un problema considerable per endavant, un judici per la custòdia dels fills que es preveu llarg i difícil. Aquest ha estat el seu primer estiu com a separats, el que ella ha aprofitat per marxar als Estats Units de vacances amb els nens mentre que ell s’ha quedat per Catalunya en companyia de la nova nòvia. Precisament ella ha acaparat totes les mirades aquest cap de setmana, en publicar-se una foto del primer petó en públic de la parella en un concert a Puigcerdà.

Des que es confirmés la separació, va saber-se que la cantant colombiana havia decidit marxar a viure a Miami amb els nens. I per què ha escollit aquesta ciutat de Florida? Tothom donava per fet que era perquè allà té una gran mansió, així com molts amics i bona part de la família. Ara bé, sembla que aquest desig va més enllà i així ho revelen avui mitjans de comunicació nord-americans.

Shakira ha desconnectat a Miami, Los Angeles i Mèxic en uns dies que haurien estat “molt importants” per a ella perquè l’haurien ajudat a deixar enrere els pitjors mesos de la seva vida. Page Six assegura que l’artista està desitjant poder marxar de Barcelona: “Els seus pares viuen a Miami, així com el germà i els nebots. A Espanya no té família i tampoc no li agrada l’ambient que s’hi respira. Miami és el seu refugi, la seva llar. Aquí té amics molt propers i coneix molta gent de la indústria musical”, diuen.

Shakira vol marxar a Miami sigui com sigui | Europa Press

Una amiga íntima de Shakira revela com està anímicament

La seva amiga i agent immobiliària diu a aquest mitjà que Shakira és una persona molt tímida, però que sap que està trista: “Ara bé, mai no la veuràs trista en públic perquè és molt reservada. És una lluitadora i sé que tirarà endavant en aquest nou capítol. Em sap greu que hagi hagut de viure aquesta situació amb la seva parella, però així és la vida. Sé que a Miami podrà començar una nova vida”.

Altres mitjans estrangers més sensacionalistes deixen caure que darrere d’aquest interès de Shakira per Miami hi hauria un altre home. Arriben a assegurar que la cantant hauria conegut un home multimilionari molt conegut a Florida que s’hauria convertit en el seu principal suport aquests darrers mesos. El temps dirà si aquesta amistat acaba convertint-se en alguna cosa més… Sigui com sigui, la cantant de moment ha de centrar-se en el judici que l’enfrontarà a la seva exparella, que no vol permetre de cap manera que s’endugui els fills tan lluny.