Carlos Lozano hauria mantingut relacions amb directors a canvi de feina

Carlos Lozano ha tornat al Deluxe en un polígraf que ha deixat molts titulars potents. El presentador tenia molts fronts oberts amb els companys de Sálvame, però el que més ha cridat l’atenció ha tingut a veure amb la seva vida íntima. Entre les preguntes que havia de respondre, hi havia algunes amb molt mala llet que tenien a veure amb les relacions sexuals que ha mantingut al llarg dels anys.

La més comprometedora deixava caure que podria haver fet sexe a canvi de feina. Li preguntaven directament si havia anat al llit amb algun director de programa per tal d’aconseguir un lloc de tertulià, el que ell deia que era mentida. La sorpresa arribava quan la màquina de la veritat deia que mentia i es revelava un dels secrets inconfessables de Carlos Lozano. Ell va negar que fos cert taxativament, tot assegurant que la màquina estava manipulada. Tot i això, va preferir canviar de tema ràpidament i això va fer sospitar els companys que efectivament era cert.

De la resta de confessions que va fer, va destacar que reconegués que Kiko Matamoros i ell han mantingut relacions sexuals amb la mateixa dona i que ha enviat fotografies del seu penis a alguna noia. També va revelar-se que fa més d’un any que no manté relacions sexuals, una situació que diu que està desitjant que canviï.

Carlos Lozano hauria tingut relacions sexuals a canvi de feina | Telecinco

Carlos Lozano revela quines col·laboradores de Sálvame li agraden

El que pocs s’esperaven era que aprofités l’entrevista picant per deixar clar que mantindria relacions sexuals amb la companya Belén Rodríguez. Ella deixava clar en directe que no li importaria, ja que sent que hi ha una forta tensió sexual entre ells. Però no només s’ha fixat en ella, sinó que en el passat també hauria intentat tenir una aventura amb Terelu Campos: “Terelu em va rebutjar en el passat. Vaig intentar lligar amb ella, però no se’n va adonar”. I una altra que també li agrada físicament? María Patiño.

L’entrevista va estar plena de confessions íntimes del presentador, que confia en tornar a trobar l’amor aviat. El seu currículum amorós és llarg, per això, un èxit entre les dones que se li ha acabat.