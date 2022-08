María Teresa Campos, enfonsada i trista: “Arrossega molt patiment”

María Teresa Campos protagonitza titulars escandalosos des de fa temps, sobretot quan van començar els rumors sobre els seus problemes de salut. La icònica presentadora de Telecinco està sense feina i això no l’ajuda, tenint en compte que ha reconegut públicament que se sent inútil i això la deprimeix molt. Les paraules de la seva filla petita, la tertuliana Carmen Borrego, han afegit més llenya al foc. Per què? En assegurar que està preocupada per la mare perquè es troba en una situació en què la necessita molt.

Davant d’això, els reporters van córrer a perseguir María Teresa per preguntar-li si havia passat alguna cosa més. Ella mateixa va deixar clar que es troba més o menys bé i que no vol que la gent es preocupi: “Estic bé… vaja, passable. L’estiu ha anat bé i ara tornem cap a Madrid, on estaré millor“.

El diari ABC ha parlat amb gent del seu entorn que confirma que María Teresa Campos està molt trista: “Aquests últims anys no han estat fàcils per a ella perquè se li han ajuntat molts problemes laborals i personals. El final abrupte de a seva carrera, tot el que va passar amb Edmundo Arrocet… Massa bé està tenint en compte tot el patiment que arrossega“, diuen.

María Teresa Campos travessa una mala època | Europa Press

Terelu Campos, contenta davant d’una nova oportunitat al Sábado Deluxe

La seva filla gran, mentrestant, es mostra contenta amb la millora que ha viscut la seva situació professional. Terelu Campos va decidir abandonar la feina a televisió el 2014, quan va necessitar fer una aturada que podria haver acabat amb la seva carrera. Li va costar tornar, amb els companys fent-li la guitza a ella i a la seva família. Després d’un parell de canvis de programa va acabar tornant a Sálvame, que avui l’ha premiat amb una bona notícia. Nou anys després, Terelu Campos tornarà a ser la presentadora del Viernes Deluxe, que aquesta setmana la tindrà a ella al capdavant per intentar millorar l’audiència.

Amb Jorge Javier Vázquez malalt i María Patiño de vacances, el format aposta per una antiga presentadora que esperen que millori una mica una audiència que està més que enfonsada des de fa un parell de mesos.