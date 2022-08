Nuria Roca i Juan del Val, vacances desastroses a Londres

Nuria Roca i Juan del Val es troben de vacances a Londres, una escapada de la que estan presumint en els seus respectius perfils d’Instagram. La parella volia desconnectar abans de tornar a la feina el pròxim setembre, quan els tornarem a veure a la tertúlia d’El Hormiguero. Fins llavors, opten per marxar fora i gaudir d’aquests dies de relax. Quin és el problema? Que les coses no estarien sortint tan bé com s’esperaven: “No va segons el previst… Tot va malament”, deia l’escriptor en un vídeo que ha fet molta gràcia.

Nuria Roca, de vacances a Londres | Instagram

Nuria Roca publica una foto amb el marit a Londres | Instagram

Les vacances de Nuria Roca i Juan del Val a Londres, un desastre

Juan del Val ha estat l’encarregat d’explicar que darrere d’aquestes idíl·liques vacances hi ha hagut uns quants imprevistos. El primer inconvenient? Que el conductor que havien contractat per recollir-los a l’aeroport de Londres no es va presentar. En arribar a l’hotel, el destí els tenia preparada una altra sorpresa desagradable: “Nuria em va dir que valia la pena pagar una mica més i aconseguir una bona habitació amb vistes al parc, ja que només estaríem a Londres un cap de setmana. Arribem a l’habitació… i era una merda“.

El que queda clar? Que les coses només poden anar a millor: “Aquest viatge només pot millorar, tenint en compte que no pot ser pitjor”, ha fet broma Juan del Val en el petit resum de l’inici de les seves vacances estiuenques. I com és habitual en ell, ha acusat la dona de ser la culpable de tot plegat: “Quan la Nuria s’encarrega d’organitzar una cosa… no et preocupis!”, ha escrit en un clar to d’ironia.

Juan del Val i Nuria Roca, de vacances a Londres | Instagram

Juan del Val riu del gust de Nuria Roca | Instagram

Deixant de banda aquests contratemps, la parella ha optat per somriure i continuar passejant pels carrers de Londres. Junts i somrients, estan publicant un munt de fotos d’aquesta aventura.