Nuria Roca dona detalls de la seva vida sexual a ‘La Resistencia’

Nuria Roca ha acudit a La Resistencia, el programa de David Broncano en el que els convidats saben que s’hauran d’afrontar a preguntes complicades. Les dues qüestions clàssiques? Quantes relacions sexuals han mantingut en l’últim mes i quants diners tenen al banc. La presentadora i col·laboradora d’El Hormiguero arribava al plató acompanyada dels fills grans, els qui van haver de tapar-se les orelles en sentir la mare parlar de les relacions íntimes que manté amb el pare, el tertulià i escriptor Juan del Val.

David Broncano ha aprofitat la seva presència per interrogar-la, tot destacant que el seu marit també és conegut perquè apareix a El Hormiguero i altres programes. La parella ha acaparat molts titulars recentment, especialment des que concedissin una entrevista en la que deixaven caure que creuen en les relacions obertes: “De fet, creiem que estan mortes totes les relacions que no siguin obertes”.

I si tornem a aquesta entrevista de la valenciana a La Resistencia… s’ha mullat o no? Doncs sí, encara que d’una manera bastant subtil: “D’aquest mes, que portem tres dies, et puc dir que només hem mantingut una trobada íntima. Alhora, també et diré que perdo el compte si he de pensar en tot un mes”, deia tot deixant caure que tindrien una vida sexual molt activa. Per una altra banda, també deia que ella té la sort de no haver enxampat els pares fent res: “Confio que els meus fills no m’hagin vist mai tampoc. S’ha d’anar amb compte i passar el forrellat”.

Nuria Roca diu quants diners té al banc

La presentadora també s’ha hagut d’afrontar a les preguntes sobre la seva economia, ja que el company de professió volia saber quants diners té al banc. Després de tota una vida treballant i tenint en compte que ha estat en algunes de les produccions més importants, era d’esperar que digués que té molts diners. No ha volgut donar xifres concretes, però sí que ha reconegut que es guanya bé la vida: “Després de tants anys de feina a televisió no tinc moltes possessions, això no. Ara bé, sí que tinc una casa amb hipoteca. Vols més concreció? Doncs pensa que jo tinc el que tu tinguis en el banc, multiplicat per quatre“, responia tot fent referència al que deu tenir el presentador en el seu compte.

Amb això deixa clar que diners té, ja que en David Broncano ha reconegut més d’una vegada que ha arribat a endur-se un bon grapat de diners gràcies a la seva feina a Movistar+. Si això ho hem de multiplicar per quatre, surt un resultat molt destacable. El que no ha volgut dir és quants diners cobra a El Hormiguero: “No et diré quant em paguen per programa, no. De fet, jo vaig gratis al programa perquè m’agrada molt! Fins i tot m’apunto als assajos quan no ca que hi vagi. Sóc una friki de la televisió”.

Ya verás cuando se enteren en @El_Hormiguero que igual puede ir @nuriarocagranel GRATIS a partir de ahora.



Igual podemos probar a hacer eso que llaman ENSAYOS. pic.twitter.com/QxKLtpoP4A — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 4, 2022

La presentadora revela un gran secret

La Nuria Roca va presentar durant un temps el programa Waku Waku, en el que analitzaven el comportament animal. A més a més, diversos famosos havien d’encertar la reacció dels animals davant de diverses situacions. Ella ho feia molt bé i no es queixava pas d’estar envoltada d’animals tot el dia. La gran sorpresa? Que ara ha reconegut, després de molts anys, que no li agraden gens els animals: “He estat molt de temps fent creure al agent que sóc amant dels animals, però no ho sóc”.

Davant d’aquesta bomba, el presentador David Broncano es mostrava escandalitzat perquè reconeix que era un gran fan del programa: “Nuria, m’acabes de robar la infància. No m’ho puc creure”.