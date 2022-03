Belén Rodríguez sorprèn amb un al·legat a favor de les infidelitats

La periodista del cor Belén Rodríguez ha volgut participar en l’entrevista del seu amic Jimmy Giménez-Arnau, la que ha aprofitat per revelar què pensa ella sobre el matrimoni. Estaven parlant de la infidelitat de Jimmy a la seva primera dona, a la que ell ha restat importància. Belén Rodríguez, en comptes d’esbroncar-lo, li ha donat la raó en un al·legat que ha sorprès moltíssim als teleespectadors: “La fidelitat està sobrevalorada”, etzibava.

Així de contundent es mostrava la col·laboradora de Sálvame i El Programa de Ana Rosa. No contenta amb això, intentava donar-ne arguments: “Penso que mentre siguis lleial a la teva parella en la vida en general, per tenir una nit de passió boja no passa res. És gimnàs i exercici físic… com si fas 20 abdominals. La infidelitat està molt bé sempre que es faci amb respecte, sobretot per a parelles que estan juntes des de fa molt de temps. Si tens una història, després agafes amb més ganes a la teva parella perquè també aprens cosetes. Jo li veig tot avantatges a ser infidel“.

La periodista ha tingut moltes parelles, però sempre ha deixat clar que es considera una dona “lliure” i que estar emparellat no hauria d’impedir-te gaudir de la teva sexualitat. Les seves paraules sorprenien molt al presentador del programa, a Bertín Osborne, que li reconeixia que no creia que pensés d’aquesta manera.

Belén Rodríguez parla a favor de les infidelitats | Telecinco

Alguns teleespectadors han relacionat aquest discurs amb les declaracions que va concedir Nuria Roca fa només uns dies, quan va deixar clar que considera que actualment les parelles han de ser obertes. No creu en les relacions tancades, ja que considera que és contraproduent tancar-te les portes a no poder experimentar amb altres persones: “Això passa perquè els fa por parlar en veu alta del tema, sempre espanta quan es diuen coses diferents que no entren dins d’allò més convencional. Hem de qüestionar-nos i veure en quin escenari ens trobem per descobrir quina és la millor opció per continuar estant junts. Nosaltres estem vius i desitgem, desitgem a la nostra parella i també a altres persones. A més a més que tu també vols agradar a altres persones que no siguin la teva parella”.