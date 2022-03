Jimmy Giménez-Arnau revela per què no veu la seva filla des de fa 30 anys

Jimmy Giménez-Arnau és un dels personatges televisius més mediàtics de la televisió espanyola des de fa unes quantes dècades. El tertulià ha concedit un munt d’entrevistes, però poques tan sinceres i reveladores com la d’aquest dissabte davant de Bertín Osborne al Mi casa es la tuya de Telecinco. El Jimmy es va casar amb María del Mar Martínez-Bordiú, la neta preferida de Francisco Franco. Junts van tenir una filla anomenada Leticia, amb qui el presentador no té cap relació. Mai no havia explicat què va passar entre ells, fins ara que ho ha tret a la llum.

Ha assenyalat com a culpable la seva exdona, a qui acusa de fer l’impossible per trencar la relació entre ell i la seva filla: “És una tramposa. M’impedia veure la meva filla per venjança. Jo l’estimava molt i la vaig estar veient fins que tenia 12 anys, després no la vaig tornar a veure… Ara no sé on viu i tampoc no m’importa. Ara no m’importa. Espero que li vagi bé i adéu, no tinc res més a comentar. Em van aconsellar que lluités per ella fins que tingués 18 anys, així mai no em podria dir que l’havia abandonat. Vaig guanyar tots els judicis i vaig anar als Estats Units a veure-la”.

“El problema era que la seva mare no feia cas als jutjats… Quan anava fins allà, ella agafava un avió perquè no la pogués veure i tampoc no li donava els regals que li enviava. Han passat molts anys i ara no vull suplicar per la seva estima. Per què estar fotut si no puc fer-hi res… La meva filla ha escollit no veure’m i jo respecto això”, deia visiblement emocionat.

Las palabras más duras de Jimmy Giménez-Arnau: “María del Mar Martínez-Bordiú es una tramposa”. #MiCasaJimmy pic.twitter.com/qO3dl6RE08 — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) March 19, 2022

La seva amiga Belén Rodríguez, també tertuliana de programes del cor, ha revelat una anècdota sobre ell que demostra que no li és tan igual com diu: “Jo l’entenc, que arriba un moment en el que has de llançar la tovallola. El pitjor és que aquí la perjudicada és la filla, perquè li estan fent la vida impossible perquè no tingui relació amb el pare. Ella ha crescut amb una imatge negativa d’ell i ara no vol tenir relació amb ell. Ara bé, Jimmy ha lluitat per ella dia rere dia“.