Nuria Roca: “Estan mortes totes les relacions que no siguin obertes”

Nuria Roca i Juan del Val estan casats des de fa 22 anys, un matrimoni molt estable en el que han tingut tres fills en comú. Actualment treballen junts a El Hormiguero, programa en el que no han coincidit aquesta setmana perquè l’escriptor s’ha contagiat de coronavirus. Si avui són notícia, però, no és per això; sinó per les declaracions que acaba de coincidir la presentadora valenciana sobre el seu matrimoni. Fa uns anys, es va parlar molt de l’entrevista en la que donaven a entendre que tenien una relació oberta. Més endavant van negar que tinguessin aventures amb altres persones, però ara torna a guanyar força aquesta hipòtesi.

El Español publica una conversa amb Nuria Roca en la que diu, clarament, que considera que les parelles tancades “estan mortes” perquè creu que tots hem d’estar oberts a la reflexió: “És millor parlar les coses en parella que enganyar per mantenir certes aparences. Això passa perquè els fa por parlar en veu alta del tema, sempre espanta quan es diuen coses diferents que no entren dins d’allò més convencional. Hem de qüestionar-nos i veure en quin escenari ens trobem per descobrir quina és la millor opció per continuar estant junts. Nosaltres estem vius i desitgem, desitgem a la nostra parella i també a altres persones. A més a més que tu també vols agradar a altres persones que no siguin la teva parella”.

Després de tants anys junts, molts els hi pregunten quina és la clau de la seva estabilitat: “Sona estrany dir-ho, però mai no hem viscut una crisi de parella ni res per l’estil. Estem a gust junts, ens estimem, ens agradem i ens agrada fer plans junts. Som un equip”.

Nuria Roca parla del seu matrimoni amb l’escriptor Juan del Val | Europa Press

Nuria Roca té clar que es va especular sobre una infidelitat en el seu matrimoni per culpa dels mitjans de comunicació: “Van descontextualitzar-ho tot. No és real ni vertader. Jo el que vaig dir va ser que la parella ha de reinventar-se, revisar els seus fonaments i anar adaptant-se a l’evolució”.