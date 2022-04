Pablo Motos deixa anar una confessió picant que no farà gràcia a la dona

Pablo Motos s’ha deixat anar en l’últim programa d’El Hormiguero. El presentador tenia com a convidades tres actrius que han reflexionat sobre les relacions de parella, el que els ha donat ales per preguntar-li també la seva opinió al respecte. Recordem que el valencià està casat amb Laura Llopis des de fa més de dues dècades, qui treballa darrere de les càmeres del programa. La setmana passada va dir que ella s’enfada si li fa una dedicatòria romàntica a través de la xarxa, un romanticisme que no li agradaria gaire: “Si ho fas, el següent que fa és preguntar-me si sóc idiota”. I què ha dit ara?

Les convidades estaven promocionant la seva pel·lícula, anomenada El juego de las llaves. En ella, hi ha una reflexió sobre el sexe, la monogàmia i l’intercanvi de parelles. El que han volgut saber és si Pablo Motos acceptaria provar un intercanvi de parelles amb la dona: “Mira, com que sóc el presentador… La meva dona em diria que ni de conya. Ara bé, si ella estigués d’acord, jo sí que jugaria. Si tothom està d’acord, tots estan disposats a jugar i ningú no s’enfada… No passa res! I ho faria amb amics sí, sempre que ningú no s’enfadi després. I potser he de veure la pel·lícula abans de dir això, perquè ara caic que en les parelles obertes no val estar amb els cercles més propers… així que potser m’ho he de pensar. Però considero que sí que m’atreviria a provar alguna cosa nova”.

Pablo Motos fa una confessió íntima en directe | Antena 3

Poc després era Juan del Val, l’escriptor i marit de Nuria Roca, qui se sumava a aquesta iniciativa: “Jo també ho faria, encara que mai no faria intercanvi de parelles amb amics perquè això li resta morbositat”. La seva dona, en canvi, deia que prefereix jocs més clàssics com el “veritat o atreviment”. Sigui com sigui, el que ha demostrat aquesta entrevista és que Pablo Motos és més modern i atrevit que la dona, a qui potser no li agradarà gaire que hagi fet aquesta confessió tan íntima en directe.