Laura Escanes imposa una clàusula a les marques amb les que treballa

Laura Escanes estudiava periodisme quan va conèixer Risto Mejide, el publicista que l’ha ajudat a convertir-se en una de les influencers més seguides de país. Des que comencessin a sortir, que el seu nom ha estat constant en les revistes del cor de manera interrompuda. Per què es parla d’ella avui? Per una confessió sobre la seva feina que ha fet en el seu perfil d’Instagram, el que aquestes darreres setmanes ha estat ple de fotografies amb el marit i la filla de vacances entre Menorca i Puigcerdà.

Laura Escanes i la filla per Menorca | Instagram

Laura Escanes i Risto, de vacances | Instagram

Laura Escanes sempre imposa una clàusula

Ara sabem com és que pot tenir tantes vacances durant l’estiu, una època en la que la veiem de viatge en viatge i sempre acompanyada de la família. El motiu? Que la jove barcelonina imposa una clàusula a les marques amb les que col·labora per tal de poder desconnectar durant l’estiu.

Així ho revela ella mateixa: “En els mesos d’estiu tot s’atura bastant en la meva feina i el que tinc pactat i tancat (sobretot en campanyes anuals i amb marques amb les que treballo des de fa molt de temps) són coses que puc fer des de qualsevol lloc del món. Intento bloquejar-me aquestes dates lliures de rodatges, campanyes i fotos presencials per poder gaudir en família. Durant l’estiu i el Nadal són dels pocs moments de l’any en què podem passar molt de temps tots junts”.

Laura Escanes parla de feina | Instagram

Diuen que la feina d’influencer és molt sacrificada perquè mai no poden desconnectar, tenint en compte que les segueixen per veure què fan cada dia i a cada moment. Una de les poques que hauria aconseguit tenir dies de festa és precisament Laura Escanes, que no vol renunciar al descans i prefereix demanar a les marques que no comptin amb ella durant aquestes setmanes. Sense cap mena de dubte, aquest és un privilegi amb el que no compten moltes companyes de professió… les que deuen envejar que la barcelonina hagi optat per aquest mètode.