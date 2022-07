Laura Escanes i Risto confessen quins problemes de convivència tenen

Risto Mejide i Laura Escanes han gaudit d’unes vacances familiars a Menorca, el seu paradís particular. Cada estiu es deixen veure per allà un parell de setmanes, el que han tornat a fer aquest mes de juliol. Avui no són notícia per totes les fotos que estan publicant des d’allà, sinó per les confessions personals que han fet en el seu pòdcast. En el que han publicat aquesta setmana, han optat per treure a la llum públicament els problemes de convivència que tenen.

Pocs confiaven que la seva acabés sent una relació duradora, tenint en compte la diferència d’edat i que ella era una estudiant de periodisme anònima quan van començar a sortir. El temps els ha donat la raó, ja que han acabat casant-se i són pares d’una nena de gairebé dos anys. Ara bé, això no impedeix que tinguin petites discussions de parella.

Laura Escanes i Risto gaudeixen de Menorca amb la filla| Instagram

Risto i Laura Escanes treuren a la llum les seves manies

Ha estat el presentador qui ha revelat que ells també discuteixen per bajanades típiques de la convivència. Una de típica? Perquè l’altre no canvia el rotllo de paper de vàter: “Conèixer algú i quedar-se amb ell consisteix en què t’agraden coses que realment no t’agradarien. Per exemple, Laura mai no canvia el rotllo de paper de vàter. Ara bé, ara somric cada vegada que veig que ho ha tornat a fer i penso que fins i tot la fa ser una mica mona”. Ella, indignada, l’ha acusat de ser un fals i d’estar mentint amb aquesta anècdota.

Un altre punt de conflicte? La pasta de dents, ja que Risto acusa la influencer de no estrènyer el tub per on toca. En aquest cas, ella sí que ha reconegut que té raó… a la seva manera: “Crec que el més lògic és estrènyer per la zona en què més quantitat de producte hi ha”.

Davant d’això, en Risto ha acabat reconeixent en antena que és una mica maniàtic i “control freak“, per la qual cosa li agrada que estigui tot endreçat. Ara ja fa temps que viuen junts i asseguren que estan molt habituats a com actua l’altre. Això sí, tots dos coincideixen que ara mateix els faria molta mandra començar a conèixer algú nou i haver de començar a aprendre quines són les seves manies.