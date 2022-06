Laura Escanes tenia una relació tòxica: “Va filtrar fotos íntimes meves”

Laura Escanes i Risto Mejide continuen deixant anar titulars sobre la seva vida privada en el podcast que protagonitzen. L’últim tema que han tractat té a veure amb les anteriors relacions amoroses que va tenir la influencer va tenir abans de casar-se amb el publicista. La parella estava parlant sobre canvis quan ella reconeixia que abans pensava que l’amor era una altra cosa: “A mesura que passen els anys i vas vivint desamors, te n’adones que hi ha coses que ja no vols a la teva vida”.

Davant d’aquesta reflexió, Risto l’animava a donar més detalls sobre la relació supertòxica que va tenir poc abans de conèixer-lo: “I no t’ho dic per caure en morbositats o per estripar la teva intimitat. Ho dic perquè tu tens la capacitat d’arribar a moltes noies i nois joves que poden estar vivint una relació tòxica com vas viure tu“.

Laura Escanes ha parlat per primera vegada de la relació amb un antic xicot que li feia la vida impossible: “Jo quedava amb les meves amigues i rebia missatges seus en què em preguntava amb qui estava, en els que em demanava una foto per demostrar-li realment amb qui estava, em preguntava què feia en línia a certes hores en concret i amb qui estava parlant, em demanava captures de pantalla de les converses amb altres persones…”.

Laura Escanes i Risto parlen de relacions tòxiques | Instagram

El problema és que ella normalitzava aquesta actitud i accedia a les peticions: “He enviat captures de pantalla, he passat fotos i incorporava tot això en la meva vida com alguna cosa normal”. Va arribar un punt, però, en què va decidir que havia de deixar aquella vida enrere: “Es van filtrar unes imatges íntimes meves que venien d’algú en qui jo confiava… El meu ex les va filtrar quan vam tallar i aquest és un tema que s’ha convertit en quelcom molt difícil que he trigat anys d’afrontar. Aquest és un tipus de coses que, quan passa el temps, et fan marcar límits i decidir que diràs que no a certes coses”.

Laura Escanes parla de diners i de sexe a La Resistencia

La setmana passada, Laura Escanes va acudir com a convidada a La Resistencia. Com és habitual en el programa de David Broncano, la influencer va haver de respondre a preguntes sobre sexe i diners. Sobre la primera qüestió va deixar clar que té una vida sexual activa amb Risto: “Aquesta setmana ha estat molt bona perquè sabíem que venia i volia tenir una bona xifra. Si parlem d’altres mesos, la cosa baixa una mica”. Diu que no pensa en quantes vegades mantenen relacions sexuals. Ara bé, el presentador va continuar a insistir: “Mira, fem un joc. Puntua amb un 1 punt cada coit, amb 0,2 punts per cada masturbació i amb 0,5 punts per petting“. Ella reconeixia que hi havia molts de 0,2 i que això podria ajudar al resultat final, que situava en un 10“.

La jove catalana ha donat més detalls sobre la vida econòmica. De fet, ha estat més específica en aquest sentit: “No tinc cases en propietat, l’única cosa que tinc són diners en el compte bancari”. Quants diners hi té? Pel que ha dit, entre 200.000 i 400.000 €. Un dels seus objectius és invertir aquests dies en comprar-se una propietat al seu nom: “Estic estalviant per donar una entrada en algun moment”. La parella viu en un pis de lloguer a Madrid pel qual diuen, moltes fonts, que pagarien uns 4.000 € al mes. Els caps de setmana van a una casa de la Cerdanya amb un jardí immens i piscina, la que probablement serà de la propietat del publicista.