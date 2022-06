Laura Escanes dona detalls de la vida sexual amb Risto a ‘La Resistencia’

Laura Escanes ha acudit aquest dimecres a La Resistencia de David Broncano, una presència història tenint en compte que la influencer no acostuma a concedir entrevistes. La catalana, que es va donar a conèixer quan va començar a sortir amb Risto Mejide, sempre ha dit que li fan pànic les preguntes que puguin fer-li i que prefereix no col·locar-se en una situació gaire incòmode. Ara ha fet una excepció perquè vol promocionar el podcast que acaba d’estrenar al costat del seu marit, un programa en el que es mostren naturals i còmplices mentre deixen anar algun titular sobre la seva relació.

Doncs bé, el que el presentador no s’imaginava era que Laura Escanes apareixeria amb una carta signada per Risto en què deia que li donava permís perquè pogués acudir al programa: “Jo, Risto Mejide, major d’edat, autoritzo la presència de la meva filla, Laura Escanes”. La parella ha hagut de suportar moltes crítiques per la diferència d’edat que hi ha entre ells, per la qual cosa van voler prendre-s’ho amb humor i continuar la broma amb una autorització fictícia.

📄✍🏻 Hoy, @LauraEscanes ha venido de excursión con el cole pic.twitter.com/msPSdaJ5aH — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 15, 2022

Laura Escanes, sincera sobre la vida sexual

Tot començava amb una conversa que incomodava una mica la noia, ja que li preguntaven sobre incidents que hagués tingut durant les relacions sexuals: “Crec que és molt típic, però hi ha unes postures invertides en què, de sobte, notes que entra aire de moltes maneres”, deia fent-se riure.

Com és habitual, David Broncano s’ha interessat sobre la vida sexual de Laura Escanes. En un principi semblava que no volia donar gaires detalls: “Aquesta setmana ha estat molt bona sexualment, perquè com que ens anaves a preguntar sobre el tema… Si penso en el mes anterior i en els dies naturals, doncs no penso en quantes vegades mantenim relacions sexuals”. El presentador insistia, però: “Mira, fem un joc. Puntua amb un 1 punt cada coit, amb 0,2 punts per cada masturbació i amb 0,5 punts per petting“. Ella reconeixia que hi havia molts de 0,2 i que això podria ajudar al resultat final, que situava en un 10.

Laura Escanes ha tornat a mostrar la seva cara més divertida i natural en una conversa en què s’ho ha passat molt bé, encara que hagi hagut d’afrontar temes espinosos. En aquesta ocasió s’ha salvat de parlar de diners, ja que no ha acabat responent la pregunta de “quants diners tens en el banc”. Caldrà esperar a una altra intervenció de la influencer catalana en el programa per saber el patrimoni amb el que compta.