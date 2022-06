Laura Escanes interroga Risto per sorpresa: discussions i confessions

Risto Mejide i Laura Escanes protagonitzen avui el segon capítol del seu podcast, en el que treuen a la llum detalls de la seva relació. El publicista i la influencer han volgut demostrar que es coneixen molt després de set anys de relació, per la qual cosa s’han sotmès a una roda de preguntes que ha acabat generant una mica l’efecte contrari.

La primera en preguntar era ella, que volia saber si el marit coneix els seus gustos: “Saps qui és el meu crush? El típic famós que t’agrada encara que saps que no el coneixeràs mai a la vida”. Ell, segur de si mateix, deia que ho tenia clar: “T’agrada el Timothée Chalamet i odio encertar aquesta resposta”, deia tot fent referència a l’actor nord-americà conegut per haver fet Call me by your name.

Després, Laura Escanes va voler anar més enllà per comprovar si la coneix de debò. Un exemple? Quan va demanar-li que fes memòria i recordés els moments en què ha parlat amb ell sobre la seva època escolar: “A quina escola anava? Com es deia?”, li preguntava ella. I el Risto, després de quedar-se en blanc, reconeixia que no ho sabia. Era llavors quan Laura Escanes es mostrava visiblement indignada, abans de dir-li que va estudiar a l’escola Sagrada Família i que ho hauria de saber: “Estàs fallant i a partir d’ara es compliquen, eh… Vas fatal“.

Risto Mejide i Laura Escanes parlen de la seva relació | Podimo

Les discussions domèstiques de Laura Escanes i Risto Mejide

Laura Escanes i Risto Mejide viuen junts des de fa temps, el que fa que coneguin els defectes de l’altre. El presentador ha destacat una anècdota que demostra que també tenen discussions domèstiques: “Jo mai no he trobat el punt a què mai, en set anys de relació, hagis canviat el rotllo del paper de vàter”, diu. Però Laura ha negat aquesta acusació: “Però com pots ser tan p… fals, no m’ho puc creure”. I Risto continuava: “Quan veig aquest rotllo acabat penso que ets mona i és absurd”, diu entre riures. Laura Escanes l’ha acusat d’estar mentint descaradament en una escena molt tendra que ha agradat als seus seguidors.