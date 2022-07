Shakira acusa Gerard Piqué d’haver empitjorat la qualitat de vida dels nens

Shakira vol marxar a Miami amb els nens, un desig que Gerard Piqué no està disposat a deixar que el compleixi tan fàcilment. És per això que la cantant colombiana ha decidit mostrar-se disposada a tot i ha començat a investigar els draps bruts de l’ex. Acaba de sortir a la llum l’última estratègia de l’exitosa artista, que l’hauria acusat d’estar perjudicant els nens. Des que s’anunciés la separació, ella no hauria deixat de patir. L’expectació mediàtica que l’envolta mai no havia estat tan forta, i és que tota la premsa rosa vol saber com es troba. El que té clar és que vol fugir d’Espanya i instal·lar-se a Miami, el que vol aconseguir sigui com sigui.

Quin és el problema de base? Que Gerard Piqué no vol estar a tanta distància dels dos fills que tenen en comú, els qui creu que estarien millor a Barcelona perquè han viscut aquí des que han nascut i tenen tots els amics aquí. Aquestes dues postures tan contraposades han derivat en una guerra amb bufets d’advocats pel mig, que lluitaran per aconseguir guanyar aquesta batalla.

En un primer moment, Shakira va fer una proposta molt temptadora a Gerard Piqué que consistia en què ella es faria càrrec de la manutenció dels nens, que li deixaria cinc bitllets d’avió privat a l’any perquè visités els nens a Miami, que el deixaria tenir-los tot un mes sencer durant l’estiu i que, a més a més, l’ajudaria a pagar els diners que deu en una causa judicial pendent.

Shakira reapareix visiblement trista | Europa Press

Shakira canvia d’estratègia per aconseguir la custòdia completa

Res de tot això no ha convençut el futbolista blaugrana, que continua negant-se en rotund a aquest trasllat. Shakira, que també continua ferma en la seva decisió, ha començat a fer servir tots els seus recursos per fer-lo canviar d’opinió. Informalia ha sabut que els advocats li han recomanat que l’acusi directament de ser el culpable de la pressió mediàtica que estan patint els petits. Què vol demostrar ella? Que per culpa del futbolista, a qui es considera l’únic responsable de la separació per les seves aventures sentimentals, els fills han perdut qualitat de vida com a conseqüència de l’interès mediàtic que s’ha generat al voltant de les festes i les amigues especials de Gerard Piqué.

“L’actitud del futbolista fa que Shakira estigui en el punt de mira informatiu i això, en conseqüència, afecta els dos fills que no es poden moure amb llibertat per la ciutat comtal. Ella creu que Miami és perfecta per a passar desapercebuts i allunyats de la premsa, el que faria que els nens tinguessin una vida més tranquil·la. A més a més que destaca que allà tenen molt bons amics. L’única cosa que vol és que aquesta separació no perjudiqui els fills”, diuen les fonts que ha consultat el mitjà.

Aquesta seria la nova estratègia de Shakira per guanyar la guerra a Gerard Piqué, que haurà de demostrar que no té raó… el que sembla difícil, objectivament parlant. Continuarà insistint en què el trasllat dels menors seria perjudicial per a la seva relació amb ells, ja que Miami està a nou hores de distància de Barcelona: “Això li impediria tenir contacte habitual amb ells per la seva feina com a futbolista, la que impedeix que disposi de dos dies seguits per poder viatjar a veure’ls”. Caldrà veure com acaba una guerra que pot canviar la vida dels petits, ja que sembla que cap dels dos pares està disposat a cedir una mica en aquesta decisió que canviarà la rutina dels nens de forma radical. En cas que no es posin d’acord, serà un jutge qui decideixi què passa finalment.