Gerard Piqué rebutja una oferta molt temptadora de Shakira

Shakira i Gerard Piqué continuen immersos en una reunió amb els advocats rere una altra. La parella dedicarà tot l’estiu a intentar trobar una solució que els beneficï a tots dos després de la separació, la que els força a arribar a un acord per veure què passa amb la custòdia dels dos fills que tenen en comú. Aquest cap de setmana, la cantant colombiana ha demostrat que està farta de l’expectació mediàtica que els envolta i, més concretament, de tenir premsa davant de casa dia sí dia també. Les càmeres de Socialité, un dels programes de Telecinco, l’han captat mentre gravava els reporters des del cotxe. Segurament volia tenir proves per denunciar l’assetjament que pateix des que sortís a la llum que trencava la relació amb el futbolista, una notícia bomba. La presentadora ha volgut denunciar aquesta situació perquè considera que Shakira està “desafiant” els reporters que estan “fent la seva feina”.

Shakira, enfadada amb els periodistes | Telecinco

Shakira fa una primera proposta d’acord de custòdia

Els advocats de Gerard Piqué i Shakira s’han trobat en diverses ocasions aquests últims dies. Fins ara sembla que no han arribat a cap acord en concret, el que demostra que la negociació serà llarga i difícil. El programa mexicà Chisme no like ha tret a la llum quina és la primera proposta que ha fet l’artista, amb la que confiava poder deixar aquest procés tan dolorós enrere. Què oferia? Shakira es comprometia a fer-se càrrec de la manutenció dels nens en exclusiva. Gerard Piqué no hauria d’ingressar-li diners, el que ja és una oferta bastant llaminera. A més a més, s’hauria ofert a ajudar-lo a pagar el 20% del plet legal en el que deu 2,5 milions d’euros.

Ella vol marxar a viure a Miami amb ells, així que ha de fer l’impossible per intentar convèncer-lo. Què hauria pensat? Primer de tot, li hauria ofert cinc viatges l’any en primera classe a Gerard Piqué perquè pogués visitar els fills sempre que volgués. Durant les vacances d’estiu, també permetria que el català se’ls endugués tot un mes sencer allà on volgués. Amb tot, res d’això no ha aconseguit que el futbolista accepti i la seva resposta ha estat negativa. La seva reacció hauria estat demanar als advocats que redactin una contraoferta bona perquè els nens es quedin a Barcelona. Serà difícil que ella desisteixi, tenint en compte que ha deixat molt clar que està disposada a tot per guanyar una guerra que l’ajudaria professionalment. A més a més, no fa més que repetir que ella ha renunciat a poder viure als Estats Units com volia durant tots aquests anys perquè entenia que la feina de Gerard Piqué tenia la base a Barcelona. Ara que ja no està lligada a ell sentimentalment, vol aprofitar-ho per poder marxar com fa tant de temps que desitja.

Preparen un informe amb els draps bruts de Gerard Piqué

Shakira està desesperada, ja que continuarà lligada a Barcelona fins que no aconsegueixi convèncer Gerard Piqué. Ella creu que els fills estarien molt ben atesos a Miami, ciutat en la que ella té una mansió increïble i moltes més ofertes de feina que aquí. El defensa blaugrana no li posarà fàcil, ja que acceptar aquest trasllat implicaria moltes dificultats per veure els nens. En cas que les negociacions no funcionin, la cantant estaria disposada a anar més enllà. Informalia ha parlat amb una font propera de la cantant, que assegura que s’està preparant per contraatacar l’ex.

Com? Amb un informe en el que apareguin tots els draps bruts de Gerard Piqué, una manera d’intentar convèncer el jutge que ha de ser ella qui es quedi amb la custòdia total dels petits: “Està elaborant un informe en el que apareixen totes les aventures i algunes sorpreses que no deixaran ningú indiferent. Hi ha coses que podrien fer-li molt mal i no només en qüestions de parella o familiar”. Ara caldrà saber com de lluny està disposada a arribar.