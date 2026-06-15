Elena de Borbó és una fanàtica dels toros, aquesta no és cap novetat. La defensa que ha fet sempre de la tauromàquia ha estat molt potent, fins al punt que és pràcticament impossible que facin una correguda de bous a Madrid sense la seva presència a la tribuna. L’hem vist fer entrega de premis, acudir a fires especialitzades, exposicions fotogràfiques… I ara, sorprenentment, han volgut premiar aquest fanatisme des del Senat.
La notícia ha estat impactant, tenint en compte la gran quantitat de gent contrària a aquesta pràctica. Des de la seu parlamentària continuen apostant per una festa associada, de tota la vida, amb el nacionalisme més patriòtic i espanyol. La filla gran de Joan Carles de Borbó ha heretat la seva passió pels toros -la que, recordem, posa els pèls de punta a la mare, Sofia de Grècia, que sempre ha destacat com a animalista-. I, ara, a sobre ha rebut un premi per la promoció que en fa.
Elena de Borbó i els fills, uns fanàtics de les corregudes de bous
A l’antic saló de sessions del Senat, s’ha fet entrega del Premi Especial de l’Associació Taurina Parlamentària. Tal com el seu nom indica, es tracta d’un guardó que reconeix el suport constant a la tauromàquia que fan certes personalitats com ella. Des de La Razón han pogut saber que es tracta, en efecte, d’una mostra d’agraïment a la seva “fidelitat” amb aquesta tradició amb la qual sempre s’ha mostrat “tan compromesa”.
Ella no ha estat l’única premiada, sinó que ha compartit el reconeixement amb el periodista especialitzat Carlos Martín Santoyo i el torero Curro Vázquez. I no sobta que hagin pensat en l’aristòcrata, com diem, ja que el cap de setmana -sense anar més lluny- se l’ha vist en una correguda de bous a Marbella. I no hi ha anat sola, sinó que els seus fills l’han volgut acompanyar perquè tots dos han viscut des de petits aquesta afició de la mare.
Victoria Federica i Froilán han vist els toros mentre estaven de vacances, però també el dia anterior a anar cap allà perquè els fotògrafs els van veure a Las Ventas de Madrid perquè torejava el seu amic Roca Rey. Amb tot, una família més que compromesa a divulgar i difondre la tauromàquia… mentre cada vegada més gent denuncia aquesta pràctica. Sigui com sigui, la notícia que el Senat l’ha reconegut per això no ha agradat ni un pèl i són molts els missatges de crítica que poden llegir-se a la xarxa.