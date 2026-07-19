Cristina i Elena de Borbó han protagonitzat nits de festa esbojarrades, encara que costi de creure. Les filles de Joan Carles i Sofia de Grècia ho haurien donat tot en la seva joventut, malgrat els intents dels pares de tenir-les controlades. L’època en què la feien més grossa? A l’estiu, si fem cas a la informació bomba que acaba de treure a la llum Pilar Eyre. La periodista catalana recorda aquelles guàrdies a Eivissa, la que s’omplia de famosos que no acostumaven a ser gaire amables amb la premsa.
Sempre intentaven captar fotografies compromeses i reconeix que no van portar-se gaire bé, però quan les infantes espanyoles trepitjaven l’illa… tot canviava: “Sempre estàvem disposats a tot sense límits, però de tant en tant sonava un crit d’alarma que ens deia que anéssim amb compte i que ens portéssim bé perquè aquella nit venien les filles del rei“.
Així eren les nits de festa de Cristina i Elena de Borbó
La cronista reial ha explicat en una columna a la revista Lecturas que ens serveix per imaginar-nos com funcionava la premsa rosa en aquella època. A Cristina i Elena no les deixaven soles, sinó que les forçaven a anar acompanyades: “Els posaven d’espelma la princesa anciana Smilja Mihailovitch, però era igual perquè les infantes s’excedien amb Locomía i acabaven en la piscina de la discoteca Ku com tots els juerguistes“.
Sabien que aquella discoteca era l’única de l’illa en la que no podien entrar les càmeres, així que la seva tria no era casualitat. Podrien tenir certa llibertat, però no oblidem de qui es tractaven i la poca gràcia que devia fer a la monarquia espanyola que apareguessin fotos de les infantes més gamberres a la piscina després d’una nit de cubalibres i molta festa.
De fet, Pilar Eyre treu a la llum una anècdota que relaciona Joan Carles de Borbó amb un dels fotògrafs més coneguts d’aquella època. Ens referim a Oriol Maspons, l’artista darrere d’aquella foto històrica del primer biquini d’Eivissa del 1953. El rei emèrit l’hauria alabat públicament i també en privat, quan li hauria dit “amb enveja” que li agradaria viure “tan bé” com ell.