Cristina de Borbó ha recuperat el somriure després del divorci d’Iñaki Urdangarin i sembla que ha seguit els seus passos, ja que ella també hauria refet la seva vida sentimental. La publicació de les fotos de l’exduc de Palma de la mà d’Ainhoa Armentia, qui ara sabem que era la seva companya de feina, van dinamitar un matrimoni que ja estava trencat des que ell entrés a presó. Ara que ha fet 60 anys, la germana de Felip VI hauria decidit trencar el seu celibat i s’estaria deixant estimar per un amic especial.
S’especula amb aquesta relació des de fa un parell d’anys, quan va parlar-se a televisió per primera vegada de la seva amistat amb aquest empresari britànic. En el seu moment, va dir-se que Cristina estava “contenta i feliç” en una relació “consolidada”, però que no volia que se’n parlés perquè encara s’estava tramitant el divorci. Fins ara, ha mantingut aquest amor amb moltíssima discreció… però aquest secretisme ha quedat enrere.
Vanitatis publica, avui mateix, informació sobre aquest empresari anglès d’arrels àrabs que l’hauria captivat. Està vinculat al comerç internacional i tindria contactes amb gent de Barcelona, cosa que hauria fet que acabés coneixent la infanta espanyola. D’ell diuen que és d’aquests “homes cosmopolites” que es mouen entre aeroports i consells d’administració d’empreses: “Té interessos econòmics a Londres, Ginebra i Abu Dhabi“. Dedicat al desenvolupament de centres comercials, hauria començat a parlar amb Cristina i aquesta amistat hauria derivat en una relació formal.
On queden Cristina i l’empresari britànic del que s’ha enamorat?
Cristina i el seu xicot s’han vist, sobretot, a Ginebra; però els fotògrafs també tindrien constància de trobades entre ells a Londres durant els viatges constants que fa ella per visitar el fill que viu allà. La cosa va de debò, fins al punt que ja l’hauria presentat als quatre fills i que també l’hauria acompanyat a veure algun partit d’handbol del Pablo Urdangarin.
Els joves haurien acceptat de bon grat la incorporació a la família d’aquesta nova parella de la seva mare, pel que es veu. La veuen contenta, enamorada i amb més vida social ara que també fa plans amb ell. Aquesta amistat hauria començat fa anys, però no ha estat fins fa relativament poc que ha sorgit l’espurna entre ells. Si l’hem vist als últims actes encara amb l’anell de casada, pel que es veu, és perquè vol continuar dissimulant i mantenir en secret una relació que igualment ha acabat sortint a la llum.