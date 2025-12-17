L’entrevista d’Iñaki Urdangarin a La 2Cat continua molt present. Era el primer cop que podíem veure l’exmarit de Cristina de Borbó concedint una entrevista a la televisió després de sortir de la presó per la seva imputació en el cas Nóos. Una conversa de 50 minuts al programa Pla Seqüència que presenta Jordi Basté al canal en català de RTVE i que ha donat titulars molt potents sobre els seus mesos a la presó, com això l’ha afectat psicològicament i detalls familiars com la vida dels quatre fills o el matrimoni amb Cristina de Borbó. La germana de Felip VI ha estat una de les protagonistes d’aquesta entrevista de l’exmarit per com es va referir a ella, dient que havia perdut “un dels seus grans amors”. En tot cas, la periodista Pilar Eyre ha analitzat aquesta entrevista en profunditat i n’ha extret alguns detalls molt curiosos.
Cristina sabia l’existència de l’entrevista d’Iñaki però no el seu contingut
Pilar Eyre, periodista i experta en temes de Cases Reials, ha analitzat de manera detallada l’entrevista que ha concedit l’exduc de Palma a Pla Seqüència en el seu blog de la revista Lecturas. Més enllà del look que va triar “una camisa amb el coll deteriorat i els baixos amb algun fil penjant”, els records de l’estada a la presó són un dels elements més destacats del programa rodat sense filtres ni edicions. “Només tenia l’afecte dels funcionaris, fins al punt que quan se n’anaven de vacances els trobava a faltar, (li tremola la veu). Utilitzava els vis-a-vis amb grups familiars (no va tenir intimitat amb la seva dona)”, recull algunes de les frases que mostren aquesta part més dura dels darrers anys de la vida d’Iñaki.
A més a més de mantenir la seva innocència, Pilar Eyre ha comptat els cops que Iñaki ha parlat de la família. “Va parlar quatre cops de la seva mare, ‘la persona que més estima’, sis cops dels fills i dos cops de la infanta, ‘un dels seus grans amors'”, recull. La periodista apunta que tot plegat deu ser “força ingrat” per a Cristina de Borbó, que ha de “compartir podi” amb una dona que fa tres anys que està amb Iñaki en comparació a les prop de tres dècades que va estar ella amb l’exjugador d’handbol. Però quins detalls coneixia Cristina sobre l’entrevista? “Encara que estava avisada que el seu exmarit gravaria aquesta entrevista, no coneixia el seu contingut”. Això sembla, sembla que ella l’hauria perdonat i “l’entén”.
Com van ser els inicis de la parella?
L’entrevista d’Iñaki Urdangarin l’han tornat a col·locar en el centre de totes les mirades i les portades de les revistes del cor. Una de les frases més impactants va ser per a la seva exdona, assegurant que li sabia “molt greu” que s’hagi acabat la seva història d’amor perquè “l’estima” i ha estat “un dels grans amors” de la seva vida.
Ara bé, resulta que en els inicis de la seva relació ja hi havia banyes i és que Iñaki va compaginar diversos mesos una relació amb Carmen Camí i Cristina de Borbó, segons expliquen a la revista Lecturas. Això sí, la pitjor manera de descobrir-ho va ser per a Carmen, que va veure a través de la televisió que el seu xicot havia demanat matrimoni a la infanta. Sembla un modus operandi, tenint en compte que també va començar la seva relació actual amb Ainhoa Armentia quan encara no s’havia divorciat de Cristina de Borbó.