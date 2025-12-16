El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Qui són els socis catalans del nou negoci d’Iñaki Urdangarin?
Jennifer Navarro
16/12/2025 11:46

Iñaki Urdangarin ha parlat extensament de la seva nova vida a l’entrevista que ha concedit a Jordi Basté per a La 2 Cat. Durant l’estada a presó, que va vendre com “un infern” que li ha canviat la perspectiva, va voler capgirar la situació i va començar a estudiar per poder reinventar-se quan tingués la llibertat. I ara ho ha fet amb una empresa nova de coaching que ha pogut muntar gràcies al suport de dos socis catalans, dels qui ara se saben més detalls.

Ha estat el mitjà Vanitatis qui ha esbrinat qui hi ha darrere d’aquesta societat, qui són els seus socis en aquesta nova aventura. La marca s’anomena Bevolutive, la que sustenta gràcies a l’estratègia de dos noms amb molta experiència en el món empresarial com són Iñaki Saltor i Núria Sala. Intenten convèncer els possibles clients amb un discurs molt clar: aquesta societat de coach ofereix “experiència, mètode i acompanyament”.

L’empresa no apareix inscrita com a societat en el Registre Mercantil, diuen, sinó que de moment l’han muntat com una marca professional registrada a nom de l’exduc de Palma. Es venen com una empresa que pot ajudar persones que travessen “processos de canvi, caiguda o redefinició personal” perquè l’Iñaki ho ha experimentat en primera persona i considera que podria ajudar altres persones.

Les confessions més impactants d'Iñaki Urdangarin sobre la vida a presó - La 2 Cat
Iñaki Urdangarin ha confessat, a l’última entrevista, que té un negoci nou amb dos catalans | La 2 Cat

Qui hi ha darrere de la nova empresa de l’ex de Cristina de Borbó?

Iñaki Saltor ha confiat en l’exmarit de Cristina de Borbó després del gran escàndol de la seva condemna. Qui és i a què es dedicava abans? Diuen des del mitjà digital que es tracta d’un dels empresaris “més reconeguts” de l’àmbit del talent directiu a Catalunya amb més de 20 anys d’experiència. És el soci i fundador de Saltor Talent, una marca especialitzada en l’avaluació d’alts directius i acompanyament estratègic a líders empresarials. Sempre ha estat a consultes internacionals o a la direcció de recursos humans de grans grups empresarials, pel que es veu. Format a França i amb uns quants màsters, ell introduiria “rigor i profunditat” a l’empresa de l’Iñaki com a expert en lideratge.

L’altra sòcia és Núria Sala, com dèiem, una consultora estratègica de comunicació que s’ha especialitzat en marca personal i storytelling. En el seu cas, és la fundadora d’una agència anomenada E2S Creativa, que ha ajudat empreses, institucions i projectes culturals diversos a construir relats coherents i creïbles. En aquesta societat amb l’Iñaki Urdangarin, seria l’encarregada de “definir el posicionament i ordenar el discurs”.

Dues persones que confien que, realment, hi hagi possibles clients que oblidin tots els diners que va arribar a robar Iñaki Urdangarin i una estada a presó que demostra la gravetat dels fets que va cometre.

Iñaki Urdangarin

Iñaki Urdangarin va compartir alguns detalls de la vida dels seus fills en la seva entrevista bomba a La 2Cat
El ‘Polònia’ de TV3 manté el lideratge dels dijous malgrat la gran expectació que havia generat l'entrevista a l'exduc de Palma
L'exmarit de Cristina de Borbó protagonitzarà una entrevista bomba el pròxim 11 de desembre
L'exduc de Palma ocuparà tots els titulars perquè parlarà de la presó i criticarà obertament Felip, Letícia i Joan Carles

