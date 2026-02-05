Iñaki Urdangarin ha protagonitzat un vídeo que demostra que se salta les normes de circulació sempre que li va bé. Els fotògrafs han enxampat l’exmarit de Cristina de Borbó amb la moto a sobre d’una vorera de Barcelona, el que evidentment està prohibit pel risc que comporta. Feia temps que no l’abordaven pel carrer i va posar-se bastant nerviós davant les càmeres d’Europa Press i les preguntes de la reportera, que volia saber com ha reaccionat la seva família a les entrevistes que ha concedit darrerament.
No ha dit absolutament res, un silenci que mantenia mentre intentava fugir d’allà amb imprudència al volant inclosa. Ara que se’l veu tan xerraire a televisió, sobta que faci mutis quan s’interessen sobre el tema. En el vídeo que ha compartit l’agència, se’l veu cobrint part del trajecte per la vorera fins que torna a incorporar-se a la carretera. Arriba a trobar-se amb algun vianant, fins i tot, amb el risc que això implica.
Aquesta es considera una infracció greu, ja que les voreres són exclusives per a vianants. De fet, és un gest sancionable que pot comportar multes de fins a 200 €.
Iñaki Urdangarin gaudeix de la seva nova vida a Barcelona
Recordem que dos socis catalans formats en empresarials i coaching s’han unit a ell per muntar una empresa que han anomenat Bevolutive, que impulsarà projectes vinculats a la superació personal. S’ha sabut que han obert un despatx en ple centre de Barcelona, a la dreta de l’Eixample, en un edifici clàssic de sostres alts. El seu despatx en si, comptaria amb 150 metres quadrats i, a dins, “combina funcionalitat amb sobrietat”.
L’exduc de Palma està vivint a prop del seu fill Pablo i, d’aquí a pocs mesos, també de la seva ex. Cristina de Borbó s’ha comprat un pis al mateix edifici de Pedralbes on van viure uns anys, així que d’aquí a un temps podrem veure’ls a tots tres estrenar noves rutines a la ciutat en la que van residir en els anys més feliços de la família abans que tot esclatés pels aires.