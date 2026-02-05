Iñaki Urdangarin ha protagonizado un vídeo que demuestra que se salta las normas de circulación siempre que le conviene. Los fotógrafos han captado al exmarido de Cristina de Borbón con la moto sobre una acera de Barcelona, lo que evidentemente está prohibido por el riesgo que conlleva. Hacía tiempo que no lo abordaban por la calle y se puso bastante nervioso ante las cámaras de Europa Press y las preguntas de la reportera, que quería saber cómo ha reaccionado su familia a las entrevistas que ha concedido últimamente.

No ha dicho absolutamente nada, un silencio que mantenía mientras intentaba huir de allí con imprudencia al volante incluida. Ahora que se le ve tan hablador en televisión, sorprende que haga mutis cuando se interesan sobre el tema. En el vídeo que ha compartido la agencia, se le ve cubriendo parte del trayecto por la acera hasta que vuelve a incorporarse a la carretera. Llega a encontrarse con algún peatón, incluso, con el riesgo que eso implica.

Esto se considera una infracción grave, ya que las aceras son exclusivas para peatones. De hecho, es un gesto sancionable que puede conllevar multas de hasta 200 €.

Iñaki Urdangarin, sorprendido en una imprudencia al volante en Barcelona | Europa Press

Iñaki Urdangarin disfruta de su nueva vida en Barcelona

Recordemos que dos socios catalanes formados en empresariales y coaching se han unido a él para montar una empresa que han llamado Bevolutive, que impulsará proyectos vinculados a la superación personal. Se ha sabido que han abierto un despacho en pleno centro de Barcelona, en la derecha del Eixample, en un edificio clásico de techos altos. Su despacho en sí, contaría con 150 metros cuadrados y, en el interior, “combina funcionalidad con sobriedad”.

El exduque de Palma está viviendo cerca de su hijo Pablo y, dentro de unos meses, también de su ex. Cristina de Borbón se ha comprado un piso en el mismo edificio de Pedralbes donde vivieron unos años, así que dentro de un tiempo podremos verlos a los tres estrenar nuevas rutinas en la ciudad en la que residieron en los años más felices de la familia antes de que todo estallara por los aires.