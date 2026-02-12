Iñaki Urdangarin no ha contado toda la verdad en sus memorias, si hacemos caso a los periodistas especializados en monarquía que han seguido de cerca toda su vida a lo largo de los años. En la gira promocional de entrevistas que está realizando, insiste en que tiene ganas de dar su versión de los hechos después de que tanta gente haya querido contar su historia. ¿Pero ha mentido? Eso creen desde Vanitatis, que sugieren que ha dicho «medias verdades» en este supuesto ejercicio de transparencia.

Por ejemplo, el exduque de Palma repite que los hijos le han mostrado su apoyo «en todo momento» y los periodistas saben que no es cierto: «Hubo tensiones importantes y conflictos que tardaron en desaparecer, especialmente en los primeros meses de condena». Con el tiempo, la relación se habría recompuesto pero no ha sido un proceso sin fracturas como él dice.

¿Otra mentira? Cuando dice que se fueron a vivir a Washington antes de saber qué estaba pasando realmente. Nacho Gay lo niega: «El traslado se produjo en un contexto de estrategia institucional para reducir la presión mediática. No fue una salida abrupta sino una operación conocida y hablada«. En este libro, además, Iñaki quiere mostrarse más humilde de lo que realmente habría llegado a ser. Lamenta que muchos lo vieran como duque antes que como empresario, pero en realidad era él quien utilizaba ese título sin parar: «Formaba parte de su carta de presentación y el peso simbólico de la Casa Real le resultaba útil«.

La mentira más grande de las memorias de Iñaki Urdangarin, sobre su infidelidad

Uno de los aspectos en los que coinciden estos periodistas de Vanitatis y Pilar Eyre en Lecturas es que la mentira «más grande» de este libro de Iñaki Urdangarin hace referencia a su relación con Ainhoa Armentia. Él sigue diciendo que Cristina estaba al tanto de su relación antes de que salieran las fotos publicadas, que no se enteró de que le era infiel por la prensa.

Esta no es la versión que ha llegado a la prensa, sin embargo: «El detonante del divorcio fue la relación con ella porque salieron a la luz imágenes inequívocas. La conversación con Cristina llegó después de que el vínculo con Ainhoa ya fuera público«. Presentar la separación como consecuencia difusa de años difíciles suaviza un episodio concreto que alcanzó el punto de no retorno, dicen en el medio digital.

Y Pilar Eyre está de acuerdo: «Iñaki dice que ya había hablado con Cristina de su amante, pero no es cierto. Para ella, aquella portada fue una puñalada directa al corazón y se lo comunicó Leticia«. La periodista mantiene que Cristina «no sabía nada» de la relación de su marido con Ainhoa aunque ya hacía «meses» que estaban juntos.

Parece evidente que Iñaki Urdangarin quiera defenderse en su libro, pero ¿es necesario soltar tantas medias verdades? No le ha salido bien la jugada, ya que se están desmontando todas… Hoy mismo llega a las librerías este ejemplar, unas memorias que serán analizadas al detalle.