Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia cada vez se ven menos y esta distancia estaría afectando su relación, según dicen sus amigos, que comienzan a hablar de «crisis» cuando las revistas del corazón preguntan sobre esta situación. El primer medio que ha hablado, abiertamente, de problemas en la pareja ha sido el digital Vanitatis que llega a esta conclusión después de hablar con su entorno más cercano. El problema principal sería, como decíamos, que el exduque de Palma pase temporadas cada vez más largas en Barcelona porque es allí donde ha montado el despacho de coaching con el que pretende ganarse ahora la vida. Su pareja, mientras tanto, continúa ligada a Vitoria porque es allí donde trabaja, donde viven sus hijos y donde tienen el piso que comparten desde hace unos meses.

«Iñaki tiene la oficina en Barcelona y eso hace que viva a distancia de su pareja, algo que está pasando factura en la relación«, aseguran. Se ha filtrado que habla muy bien de Ainhoa en las memorias que publicará el próximo febrero, de quien dice que es una parte «esencial» de su presente y «ojalá» de su futuro… ¿Sigue manteniéndolo? Y es que sus vidas transcurren por separado, cada vez más, y ambos están totalmente centrados en sus respectivos trabajos.

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia cada vez pasan más tiempo separados y esto les estaría afectando | Europa Press

Ainhoa Armentia e Iñaki Urdangarin, centrados en el trabajo y no tanto en su relación

De hecho, sacan a la luz que Ainhoa Armentia ha conseguido un cargo de más responsabilidad en la constructora donde trabaja y, eso, implica que deba trabajar presencialmente en el lugar de trabajo y que no pueda viajar con tanta frecuencia a Barcelona para estar con Iñaki. Las diferencias vitales y de proyecto se habrían ido acumulando y fuentes cercanas a ellos confiesan que «sí» se puede hablar de crisis: «Viven su primera gran crisis de pareja, pero harán lo posible por superarla».

Estos amigos dicen, sin embargo, que continúan queriéndose y que tienen claro que quieren seguir juntos. No obstante, no es fácil superar un momento «delicado» como este. De momento, ella tendrá que quedarse con las tiernas palabras que le dedica en el libro cuando Iñaki deja claro que, con ella, el mundo dejó de «darle miedo» para volver a parecerle «un desafío emocionante»: «Su amor y comprensión fueron claves para que pudiera volver a encontrar el camino de mi reconstrucción».

El tiempo dirá si este tiempo separados termina rompiendo por completo esta historia o si, al contrario, acaba fortaleciéndolos y demostrando que esta es una relación por la que vale la pena luchar.