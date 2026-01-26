Irene Urdangarin ha protagonizado varios titulares en los últimos días porque se ha sabido que ella heredará la parte más grande de la fortuna de su tía abuela, Irene de Grecia. Ahora, vuelve a hablarse de ella por la confesión que ha hecho su padre sobre ella en sus memorias. Hasta ahora no se sabía, pero Iñaki Urdangarin ha revelado que la chica tiene dislexia desde que era pequeña. La revista ¡Hola! ha tenido acceso a un fragmento donde habla de sus hijos, lo que permite conocer detalles desconocidos de sus vidas personales.

¿Cómo son sus cuatro hijos «maravillosos«? Las declaraciones más sorprendentes hacen referencia a la única hija, Irene, de quien dice que es quien más le «fascina» por el ejercicio de superación que ha hecho. Sempre tuvo «dificultades de aprendizaje» en la escuela, dice, por culpa de la dislexia que padece «desde pequeña». Este trastorno del procesamiento del lenguaje, que tiene origen neurobiológico, afecta la capacidad de leer, escribir y deletrear, no le ha impedido llegar a una Universidad del Reino Unido, donde estudia Gestión de Hostelería, Turismo y Eventos.

Irene Urdangarin tiene dislexia si hacemos caso a la información que ha revelado su padre | Europa Press

¿Qué dice Iñaki Urdangarin sobre los otros hijos en las memorias?

El ex de Cristina de Borbón también ha hablado de los otros hijos en este escrito, en el cual da detalles que llaman la atención. El mayor es Juan, que vive en Londres desde hace unos años. A él le agradece que se convirtiera «en el sostén emocional principal» de la madre y de sus hermanos «sin que nadie se lo pidiera»: «Fue un pilar firme del proyecto familiar, es un chico solidario y empático«. Al chico le tocó vivir su «inexperiencia» y sus «errores» como padres primerizos, recuerda.

El segundo hermano es Pablo, que ha seguido sus pasos como jugador de balonmano profesional. De él aplaude que tenga «un talento natural» para el deporte y, también, para «muchas cosas»: «Es muy sensible, con una vida interior intensa que observa, siente y procesa«. ¿Y de Miguel? Siempre se ha dicho que él es el más discreto de los cuatro, pero gracias a este ejercicio de transparencia del padre sabemos que su cualidad especial es que tiene «mucha intuición«, que «sabe escuchar, construir y explicar» desde un lugar «empático, reflexivo y asertivo«. Curiosamente, de él dice que fue la persona que lo animó a escribir estas memorias.

Iñaki Urdangarin con su hijo Pablo Urdangarin | Europa Press

A los cuatro les agradece públicamente por su «fortaleza silenciosa» y «el amor incondicional» que le han dado también en los momentos más duros. Un libro que promete dejar muchos titulares, más allá de los consejos que dice que da a personas que quieran reinventarse como ha hecho él.