Iñaki Urdangarin concedió su primera entrevista tras salir de la cárcel a Jordi Basté. El presentador de RAC1 consiguió una de las conversaciones más buscadas con el exduque de Palma en su nuevo programa Pla seqüència. Un espacio de entrevistas sin cortes ni filtros durante 50 minutos en el que el exmarido de Cristina de Borbón compartió titulares bomba sobre la estancia en prisión, la relación con la hermana de Felipe y detalles de la nueva vida. De hecho, sus hijos fueron protagonistas de la parte final de la entrevista en la que Iñaki explicó qué hacían, dónde viven e incluso organizó una videollamada con Pablo Urdangarin.

Iñaki y Cristina se divorciaron, pero antes habían tenido tiempo de formar una familia numerosa con sus cuatro hijos: Pablo, Juan, Miguel e Irene. Los cuatro han intentado siempre pasar un poco desapercibidos, buscando un segundo plano y huyendo del foco, a pesar de que su apellido los ha marcado para siempre. En su caso, sin embargo, el perfil más conocido es Pablo, que ha continuado el papel deportivo del padre como jugador de balonmano en el Granollers. Pero, ¿qué se sabe de Miguel Urdangarin, el hijo más discreto del matrimonio?

La vida de Miguel Urdangarin: estudios y trabajos diversos

De los cuatro hijos de Iñaki y Cristina, probablemente el más desconocido es Miguel Urdangarin. El tercer hijo de la pareja vive actualmente en Madrid, pero ¿qué se sabe de su vida? El joven estudió Biología Marina en el National Oceanography Centre de Southampton, una organización de alto estatus, pero su trabajo actual no está en absoluto relacionado con los fondos marinos, las especies marinas o largas estancias a bordo de un barco buscando cetáceos. Tal como explicó su padre en esta entrevista, Miguel, con 23 años, se dedica al sector de los fondos de inversión. Aunque después de terminar la carrera se trasladó a Madrid para hacer prácticas en una empresa oceanográfica, su vocación ha cambiado completamente.

¿Qué se sabe de la vida de Miguel Urdangarin? | Europa Press

¿Ha trabajado Miguel Urdangarin antes de tener un cargo en un fondo de inversión? La respuesta es que sí. La revista Lecturas recoge una información que sorprende, teniendo en cuenta que ha pasado por trabajos totalmente diferentes unos de otros. Resulta que Miguel también intentó ser monitor de esquí. Sus contactos en Ginebra y las largas estancias que ha pasado la familia allí fueron el impulso para que Miguel hiciera un curso de especialización en un deporte que practica desde pequeño. El problema, sin embargo, es que este sueño se vio frustrado por un accidente.

El joven Borbón necesitó una operación y rehabilitación para recuperarse de la lesión en la rodilla. Después de terminar la carrera y sin tener claro qué quería hacer, Miguel se trasladó una temporada a la Zarzuela, donde la abuela Sofía «jugó un papel clave» para aclarar sus ideas y elegir Madrid como oportunidad de residencia. En cuanto a su vida personal, Miguel lleva un año compartiendo su vida con Olympia Beracasa, una joven que ha conocido en su nueva vida en Madrid y que forma parte de las reuniones familiares y las visitas a los partidos de su hermano Pablo.

¿Qué han hecho sus hermanos?

En esta entrevista, Iñaki Urdangarin habló también de la vida de sus otros tres hijos. Irene también mantiene un perfil bajo, vive en el Reino Unido donde estudia el segundo año de carrera. Juan también vive en Londres, donde está trabajando desde hace un par de años. Además, hace un mes supimos que tenía pareja después de que la revista HOLA consiguiera las imágenes de la pareja paseando por la ciudad.

Juan Urdangarin tiene nueva pareja y los fotógrafos captan su rostro – Instagram

Ella se llama Sophia Khan, es una compañera de trabajo y su historia habría comenzado un poco antes del verano. Finalmente, Pablo es el hijo más mediático, teniendo en cuenta que ha elegido el camino de su padre como deportista y después de pasar por el Barça, ahora triunfa jugando al balonmano en el Granollers. En resumen, algunos detalles de la vida de estos cuatro hermanos que quieren pasar desapercibidos a pesar de ser los primos de Leonor y Sofía de Borbón.