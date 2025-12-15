Iñaki Urdangarin va concedir la seva primera entrevista després de sortir de la presó a Jordi Basté. El presentador de RAC1 va aconseguir una de les converses més buscades amb l’exduc de Palma al seu nou programa Pla seqüència. Un espai d’entrevistes sense talls ni filtres durant 50 minuts en què l’exmarit de Cristina de Borbó va compartir titulars bomba sobre l‘estada a la presó, la relació amb la germana de Felip i detalls de la nova vida. De fet, els seus fills van ser protagonistes de la part final de l’entrevista en què Iñaki va explicar què feien, on viuen i fins i tot va organitzar una videotrucada amb Pablo Urdangarin.
Iñaki i Cristina van divorciar-se, però abans havien tingut temps de formar una família nombrosa amb els seus quatre fills: Pablo, Juan, Miguel i Irene. Tots quatre han intentat sempre passar una mica desapercebuts, busca un segon pla i fugir del focus, malgrat que el seu cognom els ha marcat per sempre. En el seu cas, però, el perfil més conegut és Pablo, que ha continuat el paper esportiu del pare com a jugador d’handbol al Granollers. Però què se sap de Miguel Urdangarin, el fill més discret del matrimoni?
La vida de Miguel Urdangarin: estudis i feines diverses
Dels quatre fills d’Iñaki i Cristina, probablement el més desconegut és Miguel Urdangarin. El tercer fill de la parella viu actualment a Madrid, però què se’n sap de la seva vida? El jove va estudiar Biologia Marina al National Oceanography Centre de Southampton, una organització d’alt estatus, però la seva actual feina no està gens relacionat amb els fons marins, les espècies marines o llargues estades a bord d’un vaixell per buscar cetacis. Tal com va explicar el seu pare en aquest entrevista, Miguel, amb 23 anys, es dedica al sector dels fons d’inversió. Tot i que després d’acabar la carrera va traslladar-se a Madrid per fer les pràctiques en una empresa oceanogràfica, la seva vocació ha canviat completament.
Ha treballat Miguel Urdangarin abans de tenir un càrrec en un fons d’inversió? La resposta és que sí. La revista Lecturas recull una informació que sorprèn, tenint en compte que ha passat per feines totalment diferents les unes de les altres. Resulta que Miguel també va intentar ser monitor d’esquí. Els seus contactes a Ginebra i les llargues estades que ha estat la família allà van ser l’impuls perquè Miguel fes un curs d’especialització en un esport que practica des de ben petit. El problema, però, és que aquest somni es va veure frustrat per un accident.
El jove Borbó va necessitar una operació i rehabilitació per recuperar-se de la lesió al genoll. Després d’acabar la carrera i sense tenir ben clar que volia fer, Miguel va traslladar-se una època a la Zarzuela, on l’àvia Sofia “va jugar un paper clau” per aclarir les seves idees i triar Madrid com a oportunitat de residència. Pel que fa a la seva vida personal, Miguel fa un any que comparteix la seva vida amb Olympia Beracasa, una jove que ha conegut en la seva nova vida a Madrid i que forma part de les reunions familiars i les visites als partits del seu germà Pablo.
Què han fet els seus germans?
En aquesta entrevista, Iñaki Urdangarin va parlar també de la vida dels seus altres tres fills. Irene també manté un perfil baix, viu al Regne Unit on estudia el segon any de carrera. Juan també viu a Londres, on està treballant des de fa un parell d’anys. A més a més, fa un mes vam conèixer que tenia parella després que la revista HOLA aconseguís les imatges de la parella passejant per la ciutat.
Ella es diu Sophia Khan, és una companya de feina i la seva història hauria començat una mica abans de l’estiu. Finalment, Pablo és el fill més mediàtic, tenint en compte que ha triat el camí del seu pare com a esportista i després de passar pel Barça, ara triomfa jugant a handbol al Granollers. Tot plegat, alguns detalls de la vida d’aquests quatre germans que volen passar desapercebuts tot i ser els cosins d’Elionor i Sofia de Borbó.